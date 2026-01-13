特定非営利活動法人 ACT.JT主催、『第十二回 立合狂言会 ～謡は世につれ世は謡につれ～』が2026年2月23日 (月・祝)に2026年2月23日 (月・祝)にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://act-jt.jp/家ごとに活動することが多い狂言界において、流派・家を越えて次代を担う狂言師が集結する唯一の公演が「立合狂言会」です。2015年の初演以来、コロナ禍においても一度も中止することなく継続し12回目を迎えます。今回は“謡（うたい）”のある演目を中心に構成し、まさに狂言版・紅白謡合戦ともいえる内容となりました。世話役は大藏彌太郎、野村又三郎。出演は初番より、野村万蔵家／大藏彌右衛門家／善竹家／狂言やるまい会／茂山千五郎家／山本東次郎家／三宅狂言会／狂言共同社／万作の会／茂山忠三郎家。狂言界の現在と未来を一望できる、年に一度の貴重な舞台です。

団体概要

特定非営利活動法人 ACT.JT2003年12月設立。伝統芸能を軸に、地域活性化、文化の継承・発信、社会教育、福祉、海外文化交流を行う。（理事長：野村 萬）

公演概要

『第十二回 立合狂言会 ～謡は世につれ世は謡につれ～』公演日：2026年2月23日 (月・祝) 会場：国立能楽堂（渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）■出演者世話役 大藏彌太郎 野村又三郎（第一部）◆音 曲 聟（野村万蔵家） 聟／野村拳之介 舅／小笠原由祠 太郎冠者／小笠原弘晃 教え手／野村万之丞◇狐 塚 小唄入り（大藏彌右衛門家） 太郎冠者／大藏基誠 主／小梶直人 次郎冠者／大藏教義 ◇地 蔵 舞（善竹家） 旅僧／善竹忠亮 何某／善竹大二郎◆杭か人か 謡入（狂言やるまい会） 太郎冠者／奥津健一郎 主／野村信朗◇呼 声（茂山千五郎家） 太郎冠者／茂山茂 主／井口竜也 次郎冠者／島田洋海（第二部）◇節 分（山本東次郎家） 鬼／山本凜太郎 女／山本則孝◆ 樋 の 酒（三宅狂言会） 太郎冠者／金田弘明 主／三宅右矩 次郎冠者／前田晃一 ◆ 重 喜（狂言共同社） 重喜／井上蒼大 住持／井上松次郎◆鐘の音（万作の会） 太郎冠者／岡聡史 主／福田成生◇蝸 牛（茂山忠三郎家） 山伏／山本善之 主／石倉昭二 太郎冠者／茂山忠三郎附祝言笑い留め◇大藏流◆和泉流■公演スケジュール 2026年2月23日(月・祝) 13:00開演※開場は開演の45分前■チケット料金正面席（一般）：6,000円中正面・脇正面席（一般）：5,000円中正面・脇正面席（60歳以上）：4,500円中正面・脇正面席（22歳以下）：2,500円（全席指定・税込）※未就学児入場不可主催：特定非営利活動法人 ACT.JT助成：芸術文化振興基金

