「座学だけでは港湾の実務イメージがつかめない」―

これは、国際物流・貿易実務の教育現場における課題のひとつとして言われてきました。

三菱商事ロジスティクス株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：田中 鉄)は、この課題に対する新たな解決策として、実際の港湾現場を映像で体感しながら学ぶ eラーニングサービス ロジスタの新講座として「バーチャル港湾ツアーに行ってみよう！」を、2025年12月より提供開始しました。

本サービスは、東京港の実際の港湾映像を用い、コンテナヤードへの搬入から本船積載に至るまでの一連の流れを約30分で学習でき、研修や自己学習にも取り入れやすい体感型の貿易実務入門コースです。

従来の教科書や資料中心の学習では理解しづらかった港湾設備の動きや作業のつながりを、「現場目線」で捉えることが可能となりました。





バーチャル港湾ツアー





■ サービスの特長

本サービスは、港湾実務を「点」ではなく「流れ」として理解できる点が最大の特長です。





● 実際の港湾現場映像を使用

ガントリークレーンやストラドルキャリアなど、港湾特有の設備・車両の動きを実映像で解説し、作業イメージを直感的に理解可能





● コンテナ知識を視覚的に整理

40フィートコンテナと40フィートハイキューブの違い、リーファーコンテナの特徴などを図解で分かりやすく解説





● コンテナヤードから本船積載までを一気通貫で学習

現場の動線や役割分担を体感的に把握し、貿易実務への理解度を大きく向上





● 港湾ターミナルの構造と関係機関の連携を可視化

港湾の役割や各プレイヤーの関係性を、映像を通じて全体像として理解





● 書類業務の“背景”が見える設計

日常業務で扱う書類が、どの現場工程と結びついているのかを明確化し、新人・若手の理解を促進





● 基礎コース(初級編)との連携学習

座学で学んだ知識を、映像による現場理解で補完し、実践力を強化









■ 想定受講者

本サービスは、以下のような方々に特にご活用いただけます。

● 貿易・国際物流業務に初めて携わる新人・若手社員

● 書類中心の業務で、港湾現場のイメージを持ちづらい実務担当者

● 社内研修において、現場感のある教育を行いたい人事・教育担当者









■ 今後の展開

ロジスタでは今後、受講企業の拡大に加え、本サービスを国際物流人材育成におけるスタンダードな学習コンテンツとして位置づけ、教育現場や企業研修での活用シーンを広げていくことで、日本の物流・貿易分野における人材力強化に貢献してまいります。

「現場を知らずして、物流は語れない。」

ロジスタはこの理念のもと、デジタル技術を活用しながらも、実務理解の本質に向き合った人材育成を推進していきます。









■ サービスページURL

https://logista-lp.mclogi.com/





「ロジスタ」ロゴ





上記ロゴは三菱商事ロジスティクス株式会社の登録商標です(登録第6950046等)









■三菱商事ロジスティクス株式会社 会社概要

代表者名： 代表取締役 社長執行役員 田中 鉄

所在地 ： 東京都千代田区有楽町二丁目10番1号

設立 ： 1954年4月

資本金 ： 10億6,700万円

事業内容： 国際複合一貫輸送業、海上運送業、倉庫業、流通加工業、

アセットファイナンス・サービスなど

URL ： https://www.mclogi.com/