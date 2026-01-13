株式会社竹屋陶板浴(本社：茨城県龍ケ崎市栄町4356 代表取締役：宇野 真理)は、2026年4月12日(日)、書籍『がんばらない』などのベストセラー作家であり地域包括ケアや国際医療支援で知られる鎌田 實(かまた みのる)医師を講師に招き、開業20周年記念講演会を開催します。





本講演会の実施にあたっては、地域住民である顧客を中心とした数十名の有志が実行委員会(代表：磯貝 京子)を結成。店舗と一体となり、ゼロから企画を立ち上げ、招聘から広報・運営準備まで、約1年にわたり主体的に取り組みました。





メインビジュアル









■講演会実現までの背景

・「家族のために」と頑張りすぎる地域の人々。会話から見えた「社会の冷え」

竹屋陶板浴は、特殊な陶板による遠赤外線効果で体に負担をかけずに芯まで温まる低温低湿の温浴施設です。来店された皆様は、陶板浴後のリラックスタイムにいろいろな本音を話してくださいます。

そこから見えてきたのは、家事や介護・仕事に追われ自分のことは後回しにしてしまいがちな人々の「心の冷え」でした。私たちは、「体の冷え」はこうした日常のストレスや「社会的な冷え」にも繋がっていると考えます。「体を温めるだけでなく、生き方を温めるきっかけを作りたい」との想いが、本企画の出発点です。





・「がんばらない」「ちょうどいいわがまま」への共感

20周年記念のイベント内容を検討する際に、お客様やスタッフから自然と挙がったのが鎌田 實医師の名前でした。

先生の提唱する「がんばらない」生き方や、近著のテーマ「ちょうどいいわがまま」は、今まさに地域が必要としているメッセージです。竹屋陶板浴では、創業者の「本当に体にいい情報を地域に広めたい」という強い信念のもと、かつて免疫学の権威・安保徹先生を招き1,000名規模の講演会を成功させた実績があります。





安保徹先生講演会の様子





その「いいものを伝えたい」というDNAを受け継ぎ、今回は鎌田先生の言葉を直接届けるべく、新たなプロジェクトを始動させました。

現在も全国を飛び回り多忙を極める鎌田先生ですが、こうした地域住民の熱意と手作りの活動プロセスに共感いただき、今回の講演をご快諾いただくことができました。





・住民がつながり、ゼロから舞台を作るプロセスが地域を温める

本講演会の運営は店舗主導ではありません。普段はお客様として通ってくださっている地域住民を中心に、30名以上の有志が実行委員会を結成しました。





約1年にわたる準備期間中、毎月の会議では運営の話し合いだけでなく、鎌田先生の著書を用いた読書会を行い、互いの悩みや人生観をシェアする時間を設けています。





実行委員会の様子





ホワイトボード





「しんどくても、つい頑張ると言ってしまうのがクセです」

「先生の本を読んで、今まで家族に迷惑をかけるんじゃないかとブレーキをかけてばかりだったけど、もう少し自分に素直になろうと思えました」

「“ちょうどいいわがまま”をどう実行するか、講演会が楽しみ」

そう語る実行委員自身の変化や、準備を通じて深まるコミュニティの絆。このプロセスそのものが、私たちが目指す「地域を温める活動」です。









■講演会の詳細





ポスター





講演会の詳細は以下のとおりです。





●イベント名： 竹屋陶板浴二十周年記念講演会

「人生の楽しみ方 ちょうどいいがわがまま」

●日時 ： 2026年4月12日(日) 開場 12:30 / 開演 13:30

●会場 ： 大昭ホール龍ケ崎(茨城県龍ケ崎市馴馬町2612)

●講師 ： 鎌田 實 氏(諏訪中央病院 名誉院長)

●チケット ： 一般前売り 3,700円

(※価格等は変更の可能性がありますので最新情報をご確認ください)

●特設サイト： https://kamata20260416.my.canva.site/

●主催 ： 株式会社竹屋陶板浴









■講師紹介：鎌田 實 先生について





講師プロフィール





～鎌田 實(かまた みのる)：医師・作家 / 諏訪中央病院 名誉院長～

東京医科歯科大学医学部卒業後、長野県の諏訪中央病院へ赴任。30代で院長となり赤字病院の再生に尽力するとともに、地域包括ケアの先駆けとなるモデルを構築しました。

一方で、海外の紛争地域地帯への国際医療支援や全国の被災地支援にも長年注力し、現在は日本チェルノブイリ連帯基金顧問・JIM-NET顧問・地域包括ケア研究所顧問などを歴任。ベストセラーとなった『がんばらない』をはじめ著書多数。医学的な知識だけでなく、ユーモアと温かみにあふれた語り口で「人生を豊かに健やかにする生き方の秘訣」を伝えています。









■竹屋陶板浴について

竹屋陶板浴は、茨城県龍ケ崎市にある低温低湿の温浴施設です。特殊な陶板を敷き詰めたサウナは、低温でも遠赤外線が広く放射されるため身体に負担なく芯まで温まる温熱体験ができ、小さなお子様からご年配の方まで無理なくご利用いただけるのが特徴です。





2005年の開業以来、地域のウェルビーイングをサポートする温活施設として親しまれ、温熱に加えてヨガやフラダンスなどのアクティビティ・安心安全にこだわった野菜の販売・健康雑貨の取り扱いなど、多彩な健康体験を提供しています。

建物には抗酸化抑制作用のある溶液や自然素材を使用し、空気環境にも配慮。「行くことが楽しい、その先に健康がある」をコンセプトに、地域の憩いの場として多くの方にご利用いただいています。









■本件に関するお問い合わせ先

会社名 ： 株式会社竹屋陶板浴

URL ： https://takeyatby.shop-pro.jp/

電話番号 ： 0297-64-3726

ウェブでのお問い合わせ： https://takeyatby.shop-pro.jp/customer/inquiries/new