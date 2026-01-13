石垣島発「八重山そば酒場 東風平」にて【泡盛1円企画】を2/28(土)まで期間限定で開催！泡盛を“日常のお酒”に戻す取り組み
八重山そば酒場 東風平(運営：株式会社てっぺん、所在地：沖縄県石垣市、代表取締役：東風平 和明)は、令和8年1月8日～2月28日の期間限定で「泡盛1円企画 ～島酒を、もう一度日常へ～」を開催いたします。
八重山の泡盛
「泡盛1円」。
その言葉だけを見ると、ただの破格キャンペーンに見えるかもしれません。
しかし石垣島・「八重山そば酒場 東風平」が始めるこの企画は、“泡盛を安く売るため”ではなく、“泡盛をもう一度、日常に戻すため”の取り組みです。
観光地化が進む一方、若年層の泡盛離れや、飲酒文化そのものの変化に直面する沖縄。
東風平では「八重山そば×泡盛」という原点の組み合わせを、あえて1円という極端な形で提示することで、島酒文化を“体験”として次世代につなぐ社会実験を行います。
沖縄の酒文化を象徴する泡盛は、近年、若年層の飲酒離れや観光向け消費への偏りにより、「特別なときに飲む酒」へと変化しつつあります。
東風平では、八重山そばをすすりながら自然に泡盛が並ぶ、そんな“かつて当たり前だった風景”を、次の世代につなぎたいと考えました。
そこで選んだのが、1杯1円という極端な価格設定です。
これは値下げではありません。
まず飲んでもらい、話題にし、知ってもらうための「文化体験の入口」です。
泡盛(八重泉)
■企画概要
企画名 ：泡盛1円企画 ～島酒を、もう一度日常へ～
実施店舗：八重山そば酒場 東風平(石垣島)
実施期間：令和8年1月8日～2月28日(期間限定)
【内容】
・対象の泡盛を1杯1円(税込)で提供
・八重山そば、島料理などフード1品以上の注文必須
・お一人様この価格は1杯まで。(泥酔防止・節度ある飲酒を目的とした独自ルールを設定)
八重山そば
夜の沖縄つまみ
■なぜ「1円」なのか
泡盛は沖縄の文化であり、日常であり、かつては“特別な酒”ではありませんでした。
しかし現在、
・若年層の泡盛離れ
・観光客が「記念で1杯飲む酒」になっている現状
・地元飲食店での消費量減少
といった課題があります。
そこで東風平は、【価格のインパクトで注目を集め、体験で価値を伝える】という逆転の発想を選びました。
1円は安売りではなく、「まずは飲んで、話して、知ってもらうための入口」です。
★店舗コメント
「泡盛を売りたい、というより泡盛が“そこにある時間”を残したいんです。
八重山そばと泡盛は、島ではずっと一緒にありました。
その関係を、次の世代にも自然な形で渡したいと思っています。」
― 八重山そば酒場 東風平 店主
■Q＆A
Q：お酒を安売りして問題ないの？
A：節度ある飲酒を目的とした提供条件・杯数制限を設けています。
Q：利益は出るの？
A：本企画は売上ではなく文化体験の創出を目的としています。
Q：未成年対策は？
A：年齢確認を徹底し、提供ルールを厳格に運用します。
Q：なぜ泡盛だけ？
A：地域文化としての泡盛にフォーカスした企画のためです
【店舗情報】
店名 ： 八重山そば酒場 東風平(こちんだ)
所在地 ： 沖縄県石垣市新栄町2-7 メゾントーヨー(1-C)
営業時間 ： 11時30分～22時
・昼：八重山そば営業
・夜：酒場営業(17時～メニュー変更)
定休日 ： 不定休
Instagram： https://www.instagram.com/teppen_ishigakijima/
TikTok ： https://www.tiktok.com/@teppen_ishigakijima
運営会社 ： 株式会社てっぺん
【会社概要】
会社名 ： 株式会社てっぺん
所在地 ： 沖縄県石垣市新川115 YKハウス1階
事業内容： 飲食店運営・地域食文化事業
代表者 ： 東風平 和明
HP ： https://ishigakijimateppen.co.jp