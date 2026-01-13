八重山そば酒場 東風平(運営：株式会社てっぺん、所在地：沖縄県石垣市、代表取締役：東風平 和明)は、令和8年1月8日～2月28日の期間限定で「泡盛1円企画 ～島酒を、もう一度日常へ～」を開催いたします。





八重山の泡盛





「泡盛1円」。

その言葉だけを見ると、ただの破格キャンペーンに見えるかもしれません。

しかし石垣島・「八重山そば酒場 東風平」が始めるこの企画は、“泡盛を安く売るため”ではなく、“泡盛をもう一度、日常に戻すため”の取り組みです。





観光地化が進む一方、若年層の泡盛離れや、飲酒文化そのものの変化に直面する沖縄。

東風平では「八重山そば×泡盛」という原点の組み合わせを、あえて1円という極端な形で提示することで、島酒文化を“体験”として次世代につなぐ社会実験を行います。





沖縄の酒文化を象徴する泡盛は、近年、若年層の飲酒離れや観光向け消費への偏りにより、「特別なときに飲む酒」へと変化しつつあります。





東風平では、八重山そばをすすりながら自然に泡盛が並ぶ、そんな“かつて当たり前だった風景”を、次の世代につなぎたいと考えました。





そこで選んだのが、1杯1円という極端な価格設定です。





これは値下げではありません。

まず飲んでもらい、話題にし、知ってもらうための「文化体験の入口」です。





泡盛(八重泉)





■企画概要

企画名 ：泡盛1円企画 ～島酒を、もう一度日常へ～

実施店舗：八重山そば酒場 東風平(石垣島)

実施期間：令和8年1月8日～2月28日(期間限定)





【内容】

・対象の泡盛を1杯1円(税込)で提供

・八重山そば、島料理などフード1品以上の注文必須

・お一人様この価格は1杯まで。(泥酔防止・節度ある飲酒を目的とした独自ルールを設定)





八重山そば

夜の沖縄つまみ





■なぜ「1円」なのか

泡盛は沖縄の文化であり、日常であり、かつては“特別な酒”ではありませんでした。

しかし現在、

・若年層の泡盛離れ

・観光客が「記念で1杯飲む酒」になっている現状

・地元飲食店での消費量減少

といった課題があります。





そこで東風平は、【価格のインパクトで注目を集め、体験で価値を伝える】という逆転の発想を選びました。





1円は安売りではなく、「まずは飲んで、話して、知ってもらうための入口」です。









★店舗コメント

「泡盛を売りたい、というより泡盛が“そこにある時間”を残したいんです。

八重山そばと泡盛は、島ではずっと一緒にありました。

その関係を、次の世代にも自然な形で渡したいと思っています。」

― 八重山そば酒場 東風平 店主









■Q＆A

Q：お酒を安売りして問題ないの？

A：節度ある飲酒を目的とした提供条件・杯数制限を設けています。





Q：利益は出るの？

A：本企画は売上ではなく文化体験の創出を目的としています。





Q：未成年対策は？

A：年齢確認を徹底し、提供ルールを厳格に運用します。





Q：なぜ泡盛だけ？

A：地域文化としての泡盛にフォーカスした企画のためです









【店舗情報】

店名 ： 八重山そば酒場 東風平(こちんだ)

所在地 ： 沖縄県石垣市新栄町2-7 メゾントーヨー(1-C)

営業時間 ： 11時30分～22時

・昼：八重山そば営業

・夜：酒場営業(17時～メニュー変更)

定休日 ： 不定休

Instagram： https://www.instagram.com/teppen_ishigakijima/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@teppen_ishigakijima

運営会社 ： 株式会社てっぺん









【会社概要】

会社名 ： 株式会社てっぺん

所在地 ： 沖縄県石垣市新川115 YKハウス1階

事業内容： 飲食店運営・地域食文化事業

代表者 ： 東風平 和明

HP ： https://ishigakijimateppen.co.jp