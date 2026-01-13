河合塾グループの医系専門予備校メディカルラボは、医学部進学をめざす方とその保護者を対象に、国公立大学医学部の入試の仕組みや最新の入試情報などをお伝えする講演会「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」を、2月より全国20都市で開催します。









■国公立大医学部合格への道筋がわかる講演会

2026年度の国公立大学医学部の志望動向は前年並みの101％*と少子化のなかでも堅調な人気があり、合格には最新の入試情報の収集や早期からの対策が依然として欠かせません。*第2回全統共通テスト模試にもとづく志望動向





これまでに累計11,000名以上の医学部合格者を輩出してきた実績を誇る「メディカルラボ」が開催する本講演会では、国公立大学医学部の入試の仕組みや医学部入試の現状をはじめ、合格に向けた効果的な勉強法などを詳しく解説します。国公立大学医学部合格に必要な情報が充実しており、高卒生や高校生はもちろん、中学生の方にもおすすめです。講演終了後には個別相談会も実施し、受験校選定や合格に向けた準備に関するご相談にもお応えします。また、会場参加が難しい方に向け、オンデマンド配信もご用意しております。









「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」特設ページ

https://www.medical-labo.com/posted/guidance_national_or_public_university/





画像





■国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編- 概要

●開催日時・会場

仙台から鹿児島まで全国20会場で開催(各会場の詳細については特設ページをご確認ください)

※各会場、定員に達し次第申込受付を締め切ります。





●対象

国公立大学医学部医学科の合格をめざす高卒生・高校生・中学生とその保護者





●参加費

無料





●参加特典

イベント資料「国公立大学医学部合格ガイダンス -準備編-」

(メディカルラボ編)を無料プレゼント





●講演内容

1.共通テストと志願者から見る2026年度入試の動向

2.医学部入試の現状

3.国公立大学医学部の入試傾向

4.次年度入試に向けた勉強法

※希望者には医学部入試に関する個別相談も実施(オンデマンドでは無し)





●講演者

各校舎の校舎長





●オンデマンド配信

2026年3月17日(火)～4月5日(日)録画配信予定

各会場の講演会にご参加いただけない方のためにオンデマンド配信も予定しております。









■運営会社概要

商号 ： 株式会社キョーイク

代表者 ： 代表取締役 矢追 俊和

所在地 ： 〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング6F

設立 ： 1981年

事業内容： 医学部専門の大学受験予備校「メディカルラボ」の運営

URL ： https://www.kyo-iku.co.jp/