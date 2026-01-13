JR東日本アイステイションズ、1/21(水)～1/23(金)開催の「SCビジネスフェア2026」に出展
株式会社JR東日本アイステイションズ(本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：壬生 祐克)は、2026年1月21日(水)から1月23日(金)の3日間、パシフィコ横浜において開催されます「SCビジネスフェア2026」に出展します。
通常時はサイネージとして機能し、緊急時には災害情報へと即時切り替えが可能な「INFONEX(インフォネクス)」をはじめ、施設内イベントなどを既存サイネージで生中継できるライブ放映アプリ「i-STREAMING(アイストリーミング)」など、商業施設様の利便性向上に寄与する各種デジタルサイネージソリューションを展示します。
【SCビジネスフェアとは】
商業施設(SC)関係者が一堂に会する唯一の商談展示会です。全国のSCディベロッパー(SCの開発、管理・運営者)、テナント(専門店)、サポート(内装、店舗企画、マーケティング、コンサルティングなど)、DX・テクノロジー系企業が出展します。
SCビジネスフェア2026
ブースイメージ
【災害情報プラットフォーム“INFONEX(インフォネクス)”について】
平常時は館内案内・プロモーション等に活用しているデジタルサイネージを、災害発生時には自動的に災害情報コンテンツへ切り替えることのできるサイネージソリューションです。迅速で的確な情報提供が求められる商業施設において、非常時の案内・誘導を通じて、来館者の安全を支えます。
INFONEX
【ライブ放映アプリ“i-STREAMING(アイストリーミング)”について】
iPhoneで撮影するだけでデジタルサイネージに映像を生中継できるアプリケーションです。従来デジタルサイネージに生中継映像を投影するにはカメラや映像変換機といった様々な機材や回線工事が必要でした。本アプリはiPhoneさえあれば手軽に、どこからでも、生中継映像をデジタルサイネージに放映可能です。商業施設でのイベントや混雑状況を館内のサイネージに放映することで、館内にいる来場者の行動変容に寄与します。
i-STREAMING
【開催概要】
会期 ： 2026年1月21日(水)～1月23日(金)3日間
開場時間 ： 10:00～17:30(最終日は17:00まで)
会場 ： パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホール
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
アクセス ： みなとみらい線みなとみらい駅下車 徒歩約5分
JR京浜東北線・根岸線、横浜市営地下鉄桜木町駅下車 徒歩約12分
ブース番号： C4-3
展示内容 ： 災害情報プラットフォーム“INFONEX(インフォネクス)”
ライブ放映アプリ“i-STREAMING(アイストリーミング)”
デジタルサイネージ配信システム“Viel(フィール)”
デジタルサイネージ用公式・公認鉄道運行情報コンテンツ等
サイネージ用コンテンツ制作“Clieta(クリエッタ)”他
公式サイト： https://www.scbizfair.com/
参加申込 ： https://www.scbizfair.com/visitor/registration.html
※完全事前登録制のため、事前に来場登録をお済ませください。
【会社概要】
商号 ： 株式会社JR東日本アイステイションズ
代表者 ： 代表取締役社長 壬生 祐克
所在地 ： 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル10階
設立 ： 1997年12月
事業内容： 情報通信、情報収集、情報提供サービス及びその他の情報システムに関する業務
インターネットを利用した各種情報提供サービス業
ビジネスプロセスアウトソーシング業務及びビジネスプロセスサポートに関する業務
広告掲出設備の設置及び管理・運営
URL ： http://www.jre-is.co.jp