ミシュラン星獲得の看板メニューが、“黒×白”で進化！「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」期間限定スペシャルメニュー「黒トリュフチキンバオ」を世界展開





















進化系ベイクド チャーシューバオ 「黒トリュフチキンバオ」今回新たに登場する「黒トリュフチキンバオ」は、芳醇な黒トリュフの香りを贅沢にまとわせたジューシーな鶏肉餡を、皮で包み、オーブンで焼き上げた一品。ひと口かじると、サクッとした皮の食感とともに、トリュフの深く上品な香りが広がり、鶏肉の旨みが後を引きます。外は軽やかに香ばしく、中はふっくらと満足感のある仕上がりで、冬限定の“ブラックサプライズ”として、贅沢さを添えています。クラシック（定番）× イノベーション（進化系）黒・白ふたつの贅沢体験このたびの日本での販売においては、添好運の“原点”とも言える看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」と、新たに登場する「黒トリュフチキンバオ」を一度に楽しめる、視覚にも味覚にも楽しいツインズスタイルで販売します。定番の「ベイクド チャーシューバオ」は、表面をオーブンで焼くことで生まれるメロンパンのようなサクッとした食感の皮に包まれた、甘辛いチャーシュー餡が楽しめる不動の人気作。添好運の代名詞といっても過言ではありません。黒と白が織りなすコントラストで、香港点心文化の遊び心と創造性を表現しました。双子（ツインズ）限定、無料試食企画を実施！期間中、双子でご来店のお客様には、「黒トリュフチキンバオ」と「ベイクド チャーシューバオ」のツインズセットを1組様につき1皿プレゼントします。双子の兄弟姉妹とともに、“黒×白”の新しい点心体験を分かち合える、遊び心あふれる企画をぜひお楽しみください。