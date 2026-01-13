こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ミシュラン星獲得の看板メニューが、“黒×白”で進化！「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」期間限定スペシャルメニュー「黒トリュフチキンバオ」を世界展開
販売期間 ： 2026年1月22日（木）〜2月28日（土）
美食の街・香港でミシュラン星を獲得、チャーシューメロンパンとも称される人気メニュー「ベイクド チャーシューバオ」で知られる点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」では、クラシックと革新を掛け合わせた冬限定の新商品「黒トリュフチキンバオ」を発表。本店がある香港での先行展開に続き、日本を含む世界各地の店舗で順次販売を開始します。
ここ日本においては、1月22日（木）から2月28日（土）の期間にて販売します。
進化系ベイクド チャーシューバオ 「黒トリュフチキンバオ」
今回新たに登場する「黒トリュフチキンバオ」は、芳醇な黒トリュフの香りを贅沢にまとわせたジューシーな鶏肉餡を、皮で包み、オーブンで焼き上げた一品。ひと口かじると、サクッとした皮の食感とともに、トリュフの深く上品な香りが広がり、鶏肉の旨みが後を引きます。外は軽やかに香ばしく、中はふっくらと満足感のある仕上がりで、冬限定の“ブラックサプライズ”として、贅沢さを添えています。
クラシック（定番）× イノベーション（進化系）黒・白ふたつの贅沢体験
このたびの日本での販売においては、添好運の“原点”とも言える看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」と、新たに登場する「黒トリュフチキンバオ」を一度に楽しめる、視覚にも味覚にも楽しいツインズスタイルで販売します。
定番の「ベイクド チャーシューバオ」は、表面をオーブンで焼くことで生まれるメロンパンのようなサクッとした食感の皮に包まれた、甘辛いチャーシュー餡が楽しめる不動の人気作。添好運の代名詞といっても過言ではありません。
黒と白が織りなすコントラストで、香港点心文化の遊び心と創造性を表現しました。
双子（ツインズ）限定、無料試食企画を実施！
期間中、双子でご来店のお客様には、「黒トリュフチキンバオ」と「ベイクド チャーシューバオ」のツインズセットを1組様につき1皿プレゼントします。双子の兄弟姉妹とともに、“黒×白”の新しい点心体験を分かち合える、遊び心あふれる企画をぜひお楽しみください。
添好運 「黒トリュフチキンバオ」 販売概要
◇ 販売商品：
・ 黒トリュフチキンバオ＆ベイクドチャーシューバオ ツインズプレート 680円（税込）
・ 黒トリュフチキンバオ3個プレート 980円（税込）
◇ 販売期間：
2026年1月22日（木）〜2月28日（土）
◇ 販売店舗：
「添好運」 国内店舗
日比谷店/新宿サザンテラス店/東京ドームシティ ラクーア店/ららぽーとTOKYO-BAY店/梅田茶屋町店
◇ ホームページ：
https://timhowan.jp
「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたシェフが、パートナーと共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。 日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはSham Shui Po店（住所：G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon）がミシュラン1ッ星を獲得、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。現在では香港、台湾をはじめとするアジア各国とオーストラリア、そしてWDI GROUPによりアメリカ各地（ニューヨーク、テキサス、ラスベガス、ハワイ）に展開しています。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、翌2019年には「新宿サザンテラス店」がオープン。2023年には国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年に国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」、2025年10月に千葉県初店舗「ららぽーとTOKYO-BAY店」がオープンしました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、東京の美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
＜＜添好運 店舗概要＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2−2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291 ／ TEL 047-402-3738
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
公式HP： https://timhowan.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
