2026年1月6日、ロンドン（英国） - 変革をもたらすインテリジェンスのグローバルリーダーであるクラリベイト（NYSE: CLVT）は本日、2026年版「Drugs to Watch」レポートを発表しました。本レポートでは、今後1年間で大きな臨床的意義と強力な商業的ポテンシャルが期待される治療法11件を特定しています。掲載された治療法はいずれも、既存の治療アプローチを再構築し得る新たな治療法であり、今後5年以内にブロックバスター級に成長する、あるいは患者ケアに大きな変化をもたらす可能性を秘めています。Drugs to Watchレポートはこれまで110以上の治療法を特集し、患者ケアを再定義する治療法を一貫して特定。これにより医薬品分野のイノベーションを追跡する中核的な参照資料となっています。

クラリベイトの統合データ資産とAI駆動型インテリジェンスを活用し、本レポートはブロックバスター化するか、患者ケアに有意義な変革をもたらす可能性のある新興治療法を特定しています。本分析は、企業がますます複雑化するグローバル市場をナビゲートする中で、科学的進歩、規制変更、進化する市場競争力学の相互作用を反映しています。

クラリベイト ライフサイエンス＆ヘルスケア部門プレジデント、ヘンリー・レヴィ氏は次のように述べています：「2026年の医薬品業界は、前例のないイノベーションと増大する複雑性の両方が特徴となるでしょう。代謝疾患から希少疾患、精密治療に至るまで、新たなトレンドを予測し、変化する患者および市場の動向を理解する能力が極めて重要となります。今年の『Drugs to Watch - 注目すべき医薬品レポート』は治療を変革する可能性を秘めた治療法だけでなく、業界を形作る広範なトレンドにも焦点を当てています。統合されたインテリジェンスと高度な分析を活用することで、企業はより情報に基づいた意思決定を行い、意義あるイノベーションを優先し、最終的に変革的な治療を患者により迅速に届けることを可能にします。」

本年度の注目すべき医薬品は、急速に進化する医療環境において画期的な科学と患者中心の解決策が交差する点を示しています。「Drugs to Watch 2026」レポートで取り上げられた主要治療法には以下が含まれます：

Orforglipron | Eli Lilly and Co | 肥満症および2型糖尿病

1日1回経口投与の低分子GLP-1受容体作動薬。過体重・肥満症および2型糖尿病の管理を目的として開発されており、肥満症患者における閉塞性睡眠時無呼吸症候群および高血圧症への適応拡大も検討されている。

Retatrutide | Eli Lilly and Co | 肥満症および2型糖尿病

週1回皮下投与の三重作用型GLP-1/GIP/グルカゴン受容体作動薬。過体重・肥満症および2型糖尿病を対象に開発されており、変形性関節症、腰痛、心血管・腎合併症、NAFLD/MASH、肥満関連睡眠時無呼吸症候群への適応拡大も評価中。

Exdensur (Depemokimab) | GSK | 喘息

IL-5を標的とするモノクローナル抗体。青年期および成人の喘息治療を目的に、年2回の皮下投与で開発されている。現在、CRSwNP、EGPA、好酸球増加症候群への適応についても検討が進められている。

Icotrokinra | Johnson & Johnson | 尋常性乾癬

IL-23受容体拮抗薬。プラーク型乾癬の治療を目的に1日1回経口投与で開発されており、乾癬性関節炎および潰瘍性大腸炎への適応拡大も評価中。

VOYXACT®（sibeprenlimab） | 大塚製薬 | 免疫グロブリンA腎症（IgAN）

APRILを標的とするモノクローナル抗体。IgAN治療を目的に4週間ごとの皮下投与で開発されており、シェーグレン症候群への適応についても検討されている。

Tolebrutinib | Sanofi | 多発性硬化症ブルトン型チロシンキナーゼ（BTK）

阻害剤。非再発型二次進行型多発性硬化症を対象に、1日1回経口投与で開発中。

Gedatolisib | Celcuity | 乳がん

汎PI3K/mTOR阻害剤。HR陽性/HER2陰性転移性乳がんの治療を目的に、28日周期で週1回x3回の静脈内投与が行われている。転移性去勢抵抗性前立腺がんへの適応も評価中。

INLEXZO™（TAR-200） | Johnson & Johnson | 膀胱がん

代謝拮抗剤ヌクレオシド類似体。TAR-200薬物送達システムを用いて膀胱内投与され、BCG無反応の高リスク非筋層浸潤性膀胱がんの治療を目的としている。筋層浸潤性膀胱がんへの適応も検討中。

Relacorilant | Corcept Therapeutics Inc | 卵巣がんおよび高コルチゾール血症（クッシング症候群）

選択的グルココルチコイド受容体拮抗薬（SGRA）。プラチナ製剤耐性卵巣がん、クッシング症候群、副腎腺腫または過形成に伴う高コルチゾール血症を対象に、1日1回経口投与で開発されている。前立腺がんへの適応も評価中。

BGB-16673 | BeOne Medicines | 慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫（CLL/SLL）

BTKを標的とするキメラ分解活性化化合物（CDAC）。再発または難治性CLLおよびSLLを対象に1日1回経口投与で開発中。ワルデンストレームマクログロブリン血症、MCL、FLなど他のB細胞悪性腫瘍や慢性特発性蕁麻疹についても研究が進められている。

Mezigdomide | Bristol Myers Squibb | 多発性骨髄腫

第2世代CELMoD療法。再発または難治性多発性骨髄腫を対象に経口投与で開発されており、造血細胞分化に関与する転写因子イカロスおよびアイオロスの分解を通じて、抗骨髄腫効果と免疫刺激効果の双方をもたらす。

「Drugs to Watch 2026」レポートは、複数の治療領域にわたり医薬品開発の環境がどのように進化しているかを明らかにしています。代謝疾患分野では、次世代治療薬が経口投与技術の進展、新たなホルモン作用機序、併存疾患への適応拡大を通じて開発の幅を広げています。肥満症治療薬の売上高は2035年までに1,500億米ドルに達すると予測されており、各社には実臨床における有効性の実証、ペイヤーの要件への対応に加え、安全性、利便性、臨床的価値による明確な差別化が求められています。

希少疾患領域における開発も、腫瘍学にとどまらず、神経疾患、精神疾患、血液疾患へと拡大しています。こうした超小規模患者集団における成功には、早期の患者特定、対象を絞ったステークホルダーの関与、エビデンスに基づくアプローチが不可欠である一方、米国および欧州においては一層複雑化する承認パスウェイへの対応が求められます。精密腫瘍学および免疫学の分野でも、タンパク質分解剤、経口免疫治療薬、次世代標的療法といった革新により、標的特異性の強化と患者アクセスの向上が進んでいます。

本レポートではさらに、徐放性製剤や注射薬の経口代替といったデリバリー技術の革新が重要性を増している点を強調しています。これらの技術は、服薬アドヒアランスや実臨床アウトカムの改善に寄与します。また、中国本土は重要な商業市場であると同時に、グローバルなイノベーションの源泉として存在感を高めており、国内開発企業が推進する競争力の高い治療法が、腫瘍学、代謝疾患、免疫学分野におけるグローバル戦略の形成に影響を与えています。

クラリベイトの「Drugs to Watch 2026」レポートは、こちらからご覧いただけます。

年間を通じた「Drugs to Watch」の最新情報や分析については、Drugs to Watch 特設ページをご覧ください。また、LinkedInおよびXにて Clarivate Life Sciences & Healthcare をフォローし、#DrugstoWatch を使用して議論にご参加ください。

クラリベイトが、医療・製薬企業の創薬、開発、提供プロセスにおける意思決定をどのように支援できるかについては、こちらをご覧ください。

調査方法

「Drugs to Watch 2026」レポートでは、今後5年以内に年間売上高10億米ドル（ブロックバスター）に到達する、または治療パラダイムを大きく変革すると期待される治療法を特定しています。本分析では、研究開発から商業化に至るライフサイクル全体を網羅する10の統合型AI強化データセットを活用し、160名以上のクラリベイトのアナリストが、数百の疾患領域および市場にわたる数百の医薬品を精査しました。

各治療法は、承認・上市時期、臨床試験結果、規制状況、市場動向、競合環境などを踏まえ、臨床的および商業的観点から評価されています。候補には、第II相または第III相臨床開発段階、承認審査段階、承認済み、あるいは2026年初頭の上市が見込まれる治療法が含まれます。

予測売上高、臨床トレンド、専門家の判断を統合し、2026年に注目すべき11の治療法を選定しました。AIによる検証を通じて候補群の妥当性を確認した後、治療法は「代謝性疾患治療の革新」「女性の健康」「希少・慢性疾患」「タンパク質分解剤」などのテーマ別カテゴリーに分類されています。

各治療法の概要は、クラリベイトの市場動向・予測レポート、Cortellisの売上および臨床データ、専門家インタビュー、査読付き論文、ならびに中国本土を含む地域別分析に基づいて作成されています

データソースおよび提供元

本分析は、グローバルなライフサイエンス分野の顧客から信頼されているクラリベイトの統合データセットおよびツールを基盤としています。主な情報源には、Cortellis Competitive Intelligence、Epidemiology Intelligence、BioWorld、Cortellis Regulatory Intelligence、Cortellis Clinical Trials Intelligence、Cortellis Deals Intelligence、Real World Data and Analytics、ならびにDRG Market Assessment（Disease Landscape and Forecast, Access and Reimbursement, and China In-Depth）が含まれます。

これらのデータと専門アナリストの知見を組み合わせることで、2026年に患者ケアを変革し、グローバルな医薬品市場を形成する可能性が最も高い治療法を特定するための、包括的かつ透明性の高い基盤を提供しています。

