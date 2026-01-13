株式会社スーパーメイト(本社：岐阜県羽島郡笠松町、代表取締役社長：山下 智則)は、熊本県PRキャラクター「くまモン」とコラボレーションしたオリジナル買い物かご「くまモン マイバスケット」を、2026年1月13日(火)より全国でリニューアル発売いたします。





くまモンマイバスケット_リーフレット





本商品は、過去にご好評をいただいた「くまモン マイバスケット」のリニューアル商品です。スーパーメイトが推進するペットボトルキャップの国内資源循環プロジェクトの一環として、買い物かご本体にペットボトルキャップ由来の再生材を30％リサイクルして使用しました。

使いやすさや耐久性は従来品と同等のまま、デザインも一新し、日々のお買い物をより楽しく、環境に配慮した行動へとつながる商品として生まれ変わりました。

また、持ち手のカラーは赤色から黒色へ変更し、落ち着いた印象のカラーリングに仕上げています。









【熊本県豪雨に係る義援金】

本商品の発売にあたり、「くまモン マイバスケット」1個の販売につき50円を、令和7年8月10日から発生した熊本県での豪雨により被害を受けられた方々への義援金として寄付いたします。

2026年3月20日(金)までにご購入いただいた分を対象とし、当社は本取り組みを通じて熊本の復興支援に貢献してまいります。









【環境への取り組み】

スーパーメイトは、店頭などで回収したペットボトルキャップを国内で再資源化し、買い物かごやショッピングカートの材料として活用するリサイクル活動を推進しています。

本商品は、スーパーマーケットなどでお客様が集めた大切な資源(ペットボトルキャップ)が、“買い物かご”に生まれ変わるという資源循環の仕組みを、身近に感じられる商品です。

さらに、レジ袋削減にもつながり、いつものお買い物が自然と環境に配慮した行動へと広がります。









【スーパーメイトのSDGs達成に向けた取り組み】

スーパーメイト株式会社は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みを強化しており、今回の製品もその一環です。プラスチックリサイクルの重要性を広めるとともに、顧客と共により良い未来を築くことを目指しています。

当社は引き続き、環境に優しい製品の開発とリサイクル技術の向上に努めてまいります。お客様に愛される製品作りを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。









■商品概要

商品名 ： くまモン マイバスケット

寸法 ： W360×D525×H255mm

重量 ： 550g

材質 ： PP(ペットボトルキャップ再生材30％使用)

容量 ： 33L

価格 ： 880円(税込)

販売場所： 全国の取扱店舗およびオンラインショップ









■会社概要

社名 ： 株式会社スーパーメイト

所在地 ： 〒501-6035 岐阜県羽島郡笠松町円城寺1470-1

設立 ： 1973年8月

代表者 ： 代表取締役社長 山下 智則

事業内容 ： ストアー機器の企画・開発・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.supermate.co.jp