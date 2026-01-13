株式会社ビヨンクール（本社 東京都渋谷区、代表取締役 荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、スイスの名門ウォッチブランド「Nivada Grenchen（ニバダ・グレンヒェン）」から、ブランドの探検とダイバーズウォッチの歴史を受け継ぐ新作「Antarctic Diver Vintage Aquamar（アンタークティック ダイバー ヴィンテージ アクアマー）」を発売。本作は、コレクターでありニバダ・グレンヒェンの再興の立役者であるギヨーム・ライデ氏が、CENIC社のアーカイブの中から発見した、数十年もの間眠っていたヴィンテージ文字盤をもとに誕生しました。当時のデザインが持つ空気感や色彩、レイアウトを忠実に再現しながら、現代のウォッチメイキング技術と融合。単なる復刻にとどまらない、歴史と現在をつなぐ一本です。

■ 冷たい海を映す、ダークブルー＆グレーのマットダイヤル

最大の特徴は、冷たく静かな海を想起させるダークブルーとグレーを組み合わせたマット文字盤。光を抑えた質感がヴィンテージダイバーらしい落ち着いた表情を生み出し、視線の角度によって奥行きのある印象を与えます。インデックスにはホワイトのプリントマーカーを配し、針とともにややクリーム色のスーパールミノバを塗布。経年変化を思わせる柔らかなトーンが、当時のツールウォッチの雰囲気を現代に蘇らせています。

■ コンパクトで本格的なダイバーズ仕様

ケースサイズは現代的な装着感を重視した38mm。316Lステンレススチール製ケースに、夜光入りブラックセラミックベゼルを組み合わせ、ダイバーズウォッチとしての機能美と存在感を両立しています。ムーブメントには、毎時28,800振動、約38時間のパワーリザーブを誇るスイス製自動巻きSoprod P024を搭載。20気圧防水性能、反射防止コーティングを施したダブルドーム型サファイアクリスタルにより、日常からアクティブなシーンまで幅広く対応します。ケースバックには、アンタークティックコレクションの象徴であるペンギンモチーフとゴールドメダリオンを刻印。極地探検の歴史と、ブランドのアイデンティティをさりげなく物語ります。極地から生まれたツールウォッチの精神を受け継ぎながら、サイズ感・視認性・デザイン性を現代的に再構築したモデルです。

■ 発売日

2026年1月17日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道、ビヨンクール キャッスルで先行発売後、1月19日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。

Antarctic Diver Vintage Aquamar

■ 商品詳細ケース径 : 38mm ケース厚み : 12.9mm ケース素材 : 316Lステンレススチールガラス : ダブルドームサファイアガラス/反射防止コーティング 防水 : 200M（20気圧)ベゼル : セラミック/双方向回転 蓄光塗料 : super luminova ストラップ : ラバー（ブラック）ムーブメント : SOPROD P024 自動巻き パワーリザーブ : 38時間

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道Beyondcool キャッスルH°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321