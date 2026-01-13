新年最初のお得なチャンス！全国で特別キャンペーンを実施！

本キャンペーンは、2026年新春における新社長・中崎杏美の就任を記念した特別企画として実施いたします。【社長就任リリース】https://newscast.jp/news/4571121新体制のスタートにあたり、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、お年玉キャッシュバックキャンペーンおよび豪華景品抽選会を同時開催いたします。金・貴金属、ジュエリー、ブランドバッグ、時計、お酒、スマートフォンなど、多彩な商品ジャンルを対象に、成約金額に応じた現金キャッシュバックを実施。さらに、成約者の中から抽選で3名様に、ダイヤモンドジュエリーなどの高級アイテムが当たるチャンスもご用意しております。

キャンペーン概要

【１】お年玉キャッシュバックキャンペーン

査定・ご成約金額に応じて、キャッシュバック！成約金額（税込）キャッシュバック額2万円以上/1,000円 キャッシュバック6万円以上/3,000円 キャッシュバック10万円以上/5,000円 キャッシュバック必須条件：チラシをご持参ください。※金券・記念硬貨等の一部商品は対象外となります。

【２】豪華景品が当たる抽選会も同時開催！

対象のご成約で抽選に参加！抽選で3名様に豪華景品をプレゼントいたします。1等：ダイヤモンドジュエリー2等：ルイ・ヴィトン製品3等：高級ウイスキー「山崎12年」など※必須条件：チラシをご持参ください。

高価買取実績も続々！

今回のキャンペーン対象となる主なアイテムは、以下のようなお品物が該当します。

【金・プラチナ】金23,238円/g、プラチナ9,211円/g（2025年12月実績）【ジュエリー】ルビーリング 580万円、パライバトルマリン 630万円など【ブランド品】エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルほか【時計】ロレックス、オメガ、カルティエ、ブライトリングなど【酒類】山崎18年 84,000円などプレミア価格に対応【その他】スマホ、カメラ、金券、記念コイン、Zippoなど

実施概要

キャンペーン期間：2026年1月1日（木）～1月31日（土）

会社概要

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】株式会社さすがや 広報担当TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jpURL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト）URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト）URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト）※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

