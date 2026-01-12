株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田忠司、以下アクセア）は、「アクセア船橋店」を2026年1月16日(金)にオープンいたします。同店は千葉県で3店舗目となり、これでアクセアの店舗数は国内外あわせて138店舗目となります。

アクセア船橋店の特徴

「アクセア船橋」はJR・東武アーバンパークライン「船橋駅」北口より徒歩6分という好立地に位置し、名刺やチラシ印刷、ポスター印刷をはじめとする幅広い印刷サービスを提供してまいります。◆地域密着のサポート体制店頭でのご相談はもちろん、Web入稿によるスムーズな受け渡しも可能です。国内外138店舗の充実したネットワークを活かし、船橋エリアにお住まい・お勤めのお客様に、高品質で迅速な印刷サービスをご提供いたします。◆法人対応いたします大量案件や全社での利用など、様々な案件を専任の営業担当がサポート。お客様がより便利にご利用いただけるよう、価格、納期、お支払いについて、提案いたします。また手続きをしていただくことで請求書払いも可能です。（後払いは当社所定の審査があり、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。）

最短即日対応も可能！名刺、チラシ、ポスターなどの幅広いプリントサービス

https://www.accea.co.jp/map/funabashi.html

アクセア船橋店では、小ロット＆急ぎの印刷を中心としたオンデマンドプリントサービスを展開いたします。店頭での受付のほか、アクセアのWEB注文システムACCEA EXPRESS（https://ex.accea.co.jp/）をご利用いただくことで、最短3時間での仕上げも可能です。当日の店舗受け取りや当日出荷にも対応しております。

幅広いプリントサービスラインナップ

■各種印刷物チラシ印刷、ポスター印刷、名刺印刷、パンフレット印刷、資料印刷など■加工ラミネート加工、パネル加工など■販促物作成ノベルティ印刷、サイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など各種印刷から後加工まで幅広く承り、企業向けビジネスサポートサービスやノベルティ印刷、飲食店・小売店向けのサイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など、お客様の用途・目的に合わせたご提案も可能です。

お得なオープニングキャンペーン開催！

「アクセア船橋店」のオープンを記念いたしまして、オープニングキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひ足をお運びください。

●セルフコピーが特別価格に！

・セルフコピー モノクロ5.5円→3.3円/面・セルフコピー カラー22円→11円/面・セルフコピー カラーA333円→22円/面※モノクロコピーの合計額が1円未満の場合は切り捨てとなります。

アクセア船橋店 基本情報

店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/funabashi.html〒273-0005千葉県船橋市本町6-4-20 平和ビル2FTEL:050-1740-3813営業時間：平日9:00～18:00、土日祝休みアクセス：●JR「船橋駅」北口より徒歩6分●東武アーバンパークライン「船橋駅」北口より徒歩6分●京成本線「京成船橋駅」東改札口より徒歩8分●東葉高速線「東海神駅」地上出口より徒歩10分

株式会社アクセア 会社概要

商号 ：株式会社アクセア代表取締役社長：吉田 忠司本店所在地：東京都千代田区麹町2-4-11 麹町スクエアプラザ2F設立年月日：平成14年11月従業員数 ：約700名業務内容 ：システム、SNSアプリ等の開発、デジタルプリント、コワーキングスペース、フィットネスなどの運営及びシェアリングサービス資本金： 2億4,059万4,200円（資本金：1億2,629万7,100円 資本準備金：1億1,429万7,100円）ＵＲＬ：https://www.accea.co.jp/【本件に関するお問い合わせ】株式会社アクセア 担当：榎澤TEL：03-6261-3603E-mail ：enokizawa@accea.co.jp