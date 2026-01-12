テレビ新広島・古沢知子アナウンサーが12日、自身がMCを務める朝の情報番組『ひろしま満点ママ！！』（テレビ新広島制作・月～金 午前9時50分）内で今年3月末をもって退社することを発表。2000年4月の番組開始時から出演してきた同番組も卒業、3月20日（金・祝）までの出演となる。 古沢アナウンサーは2018年、「急性骨髄性白血病」と診断され治療に専念。4年半に及ぶ闘病生活を乗り越え復帰し、その後も『ひろしま満点ママ！！』MCの一人として、広島の朝に元気を届け続けてきた。今後は毎週水曜日と木曜日にMCとしてスタジオ出演。放送開始から長年タッグを組んできた棚田徹アナウンサーと番組を進行する。また卒業企画として、各曜日のレギュラーコーナーロケや自身が番組でやってみたかったことなどに挑戦。「古沢アナ卒業企画！みんながやりたい8つのこと」と題し、3月末までの3か月間にわたり放送する。

■古沢知子アナウンサー コメント「3月末でテレビ新広島を退社します。病気をきっかけに全てのペースがゆっくりになり、少しずつここからの人生ものんびり過ごしていきたいと思うようになりました。視聴者のみなさんにはいつも温かいメッセージで応援していただき、心から感謝しています。残り３か月、大好きなTSS・満点ママで、今の私にできる限りのことを頑張っていきます。」

■プロフィール1973年6月5日生まれ・栃木県鹿沼市出身1996年テレビ新広島入社アナウンサーとしてのモットーは「自然体」『tssスーパータイム』『tssザヒューマン』『tssスーパーニュース』1996年10月～2000年3月『ひろしま満点ママ！！』2000年4月～2026年3月までMC