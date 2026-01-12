こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名城大学】学校法人名城大学の新マスコットが決定 大学は「名城しし丸」、附属高校は「名城しし若丸」
学校法人名城大学（名古屋市天白区）は、2026年5月に開学100周年を迎えます。開学100周年を記念して、「獅子」をテーマに新マスコットキャラクターのデザインを募集したところ、全国から853点の応募がありました。応募されたデザインから選考委員会が5点に絞り、一般投票の結果、名城大学の新マスコットキャラクターとして「名城しし丸」が最優秀賞に選ばれました。
その投票結果を受け、デザイナー協力のもと、附属高校の新マスコットキャラクター「名城しし若丸」も制作しました。今後、この２つのマスコットキャラクターは、大学と附属高校の新たなシンボルとして、学生や地域社会とのつながりを深めていきます。
１．作品募集企画
募集期間： 2025年1月6日〜2025年4月30日
対 象 ： 学内外問わず、どなたでも応募可能
応募総数： 853点
表 彰 ：
最優秀賞： Amazonギフト10万円＋トロフィー
優 秀 賞 ： Amazonギフト5万円＋楯
佳 作 ： Amazonギフト3万円＋楯
２．投票企画
投票期間： 2025年7月1日（火）〜2025年9月17日（水）
投票結果： 一覧表のとおり
３．開学100周年に関連する今後の主な記念事業
（１）開学100周年記念アリーナ竣工イベント
開学100周年事業の１つとして、天白キャンパスに「名城大学開学100周年記念アリーナ（愛称：LIONS ARENA ）」と隣接したクラブハウス棟を建設中。竣工を記念したイベントを開催予定です。
イベント名： LIONS ARENA完成記念 FESTA‐100 年の感謝を未来へ‐
開 催 日： 2026年3月14日（土）
※イベントの詳細は後日、本学ウェブサイトで公開します。
（２）開学100周年記念式典
開 催 日： 2026年11月21日（土）
その他、記念イベントや企画を順次公開予定。詳細については改めてお知らせいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
