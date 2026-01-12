こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名城大学】すべての受験生を応援！ 1/12〜18に名古屋・栄駅に応援メッセージを掲載 ー持ち帰り可能な絵馬カードには「元気が出る楽曲」のプレイリストも
名城大学（名古屋市天白区）は1月12日から18日まで、受験生にエールを届けるため、名古屋市営地下鉄栄駅構内のグランドボードに応援メッセージを掲載するほか、剥がして持ち帰ることができる合格祈願の絵馬カードのピールオフ広告も行います。
この絵馬カードは、学問の神様として知られる「名古屋天神上野天満宮」のご祈祷がされており、裏面には願いや保護者らが受験生に応援メッセージを書き込める仕様。さらに、本学在学生らから集めた「聴くと元気が出る楽曲」のオリジナルプレイリストのQRコードも付いています。
受験勉強の合間のリフレッシュや受験生への応援ギフトとして、この絵馬カードをぜひお持ち帰りください。名城大学はすべての受験生を心から応援しています。
【１．ポイント】
・大学入学共通テスト（共通テスト）を間近に控えたこの時期に、受験に挑むすべての受験生を応援するため、本学からの応援メッセージを名古屋市営地下鉄「栄駅」構内グランドボード掲載。
・この応援メッセージがあるグランドボードのメッセージの上には、剥がして持ち帰ることができるピールオフして、オリジナルの「絵馬カード」を付け、この「絵馬カード」は学問の神様として知られる「名古屋天神上野天満宮」でご祈祷済。
・「絵馬カード」の裏面には、願いや保護者などからのメッセージを書き込めるスペースもあり。
・2025年9月16日〜10月30日に、本学在学生らに「毎日を明るくしてくれる曲」「聴くと元気が出る曲」を募集し、寄せられた全107件から、厳選した29曲を「TUNE UP MEIJO」としてプレイリスト化。「絵馬カード」の裏面のQRコードを読み込むと誰でも聴くことが可能。
【２．本企画の実施概要】
掲出期間 ： 2026年1月12日（月）〜1月18日（日）
掲出場所 ： 名古屋市営地下鉄 栄駅構内 グランドボード
＊本件に関して駅及び駅員等へのお問い合わせはご遠慮ください。
内 容 ：
・グランドボードに受験生への応援メッセージ
・持ち帰り可能な絵馬カード（数量限定）
「名古屋天神上野天満宮」でご祈祷済。
願いや保護者などからメッセージを書き込めるスペースあり。
オリジナルプレイリスト「TUNE UP MEIJO」のQRコード付き
・TUNE UP MEIJO
名城大学サイト内（ https://www.meijo-u.ac.jp/mag/tuneup/ ）
【３．設置場所】
名古屋市営地下鉄 栄駅構内 グランドボード（資料参考）
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
