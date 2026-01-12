「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」のオリジナル 公演『PASONA Awaji World Ballet presents 針山版新制作「鶴の恩返し」～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』を、淡路市の旧アソンブレホールにて、3月28日（土）、4月4日（土）に再演いたします。

「Pasona Awaji World Ballet」は、2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた 2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生しました。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え、“バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っています。そしてこの度、ラトヴィア国立歌劇場での海外単独公演、ならびに大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンオープニングイベントでも上演し、国内外から大好評をいただいたオリジナル公演『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』を再演いたします。本公演は、日本の昔話“鶴の恩返し”をテーマに、鶴が人間に恩返しをする心温まる物語を軸に、バレエの優美な舞と、その場の情景を豊かな 音色で表現する音楽島オーケストラの生演奏にてお届けいたします。ここでしか観ることのできない、“日本の伝統文化×バレエ”をコラボレーションさせた長編和物作品をお楽しみください。

『和』『日本』をテーマにしたバレエを制作したいと20年以上想い続け、第1作目として『鶴の恩返し』を題材にバレエを制作。感謝の想いを込め、まずは淡路島、その後2024年12月にはラトビア国立歌劇場、昨年には関西・大阪万博のナショナルデーホールで上演する機会をいただきました。作品は昔話の筋書き通りではなく、今こそ伝えたいコンセプトを折り込んだオリジナルの構成脚本で空間映像を用い3Dのような感覚で奥行きを演出する等、世界観にもこだわりました。"恩を返す鶴"のように、今まで歩んだ道のりにありがとうと、平和の願いをも込めました。皆様にお楽しみいただければ幸いです。

■ PASONA Awaji World Ballet presents針山版 『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』概要

日程：3月28日（土）、4月4日（土）時間：16：00開演（15：30開場）より約1時間 出演者： ＜構成・演出・出演＞針山愛美＜ダンサー＞倉智太朗／ネリア・イワノワ／スヴェトラーナ・シュリヒテル／ソフィア・シェイコ／マルガリータ・ドゥシャコワ／カテリーナ・エフチコーワ／マリア・ヴォロコビナ／セルゲイ・ロモヴィツキ―/コンスタンティン・ツァプリカ／タラス・コヴジュン／山本春姫／横田爽磨 ほか※出演者は変更となる可能性がございます会場：旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）料金：一般／4,000円（税込）、小中高／2,500円（税込）※未就学児入場無料URL：https://www.awajiballet.com/チケット：teket（テケト） https://teket.jp/6378/62371右記電話番号からもご購入いただけます 050-3816-3651問合わせ： TEL 050-3816-3651（10：00～18：00）※木曜定休日E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

