名城大学（名古屋市天白区）は1月12日から18日まで、受験生にエールを届けるため、名古屋市営地下鉄栄駅構内のグランドボードに応援メッセージを掲載するほか、剥がして持ち帰ることができる合格祈願の絵馬カードのピールオフ広告も行います。この絵馬カードは、学問の神様として知られる「名古屋天神上野天満宮」のご祈祷がされており、裏面には願いや保護者らが受験生に応援メッセージを書き込める仕様。さらに、本学在学生らから集めた「聴くと元気が出る楽曲」のオリジナルプレイリストのQRコードも付いています。受験勉強の合間のリフレッシュや受験生への応援ギフトとして、この絵馬カードをぜひお持ち帰りください。名城大学はすべての受験生を心から応援しています。

【１．ポイント】

・大学入学共通テスト（共通テスト）を間近に控えたこの時期に、受験に挑むすべての受験生を応援するため、本学からの応援メッセージを名古屋市営地下鉄「栄駅」構内グランドボード掲載。・この応援メッセージがあるグランドボードのメッセージの上には、剥がして持ち帰ることができるピールオフして、オリジナルの「絵馬カード」を付け、この「絵馬カード」は学問の神様として知られる「名古屋天神上野天満宮」でご祈祷済。・「絵馬カード」の裏面には、願いや保護者などからメッセージを書き込めるスペースもあり。・2025年9月16日～10月30日に、本学在学生らに「毎日を明るくしてくれる曲」「聴くと元気が出る曲」を募集し、寄せられた全107件から、厳選した29曲を「TUNE UP MEIJO」としてプレイリスト化。「絵馬カード」の裏面のQRコードを読み込むと誰でも聴くことが可能。

【２．本企画の実施概要】

掲出期間 ： 2026年1月12日（月）～1月18日（日）掲出場所 ： 名古屋市営地下鉄 栄駅構内 グランドボード ＊本件に関して駅及び駅員等へのお問い合わせはご遠慮ください。内 容 ： ・グランドボードに受験生への応援メッセージ ・持ち帰り可能な絵馬カード（数量限定） 「名古屋天神上野天満宮」でご祈祷済。 願いや保護者などからのメッセージを書き込めるスペースあり。 オリジナルプレイリスト「TUNE UP MEIJO」のQRコード付き

TUNE UP MEIJO

【３．設置場所】

名古屋市営地下鉄 栄駅構内 グランドボード

