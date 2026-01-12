学校法人名城大学（名古屋市天白区）は、2026年5月に開学100周年を迎えます。開学100周年を記念して、「獅子」をテーマに新マスコットキャラクターのデザインを募集したところ、全国から853点の応募がありました。応募されたデザインから選考委員会が5点に絞り、一般投票の結果、名城大学の新マスコットキャラクターとして「名城しし丸」が最優秀賞に選ばれました。その投票結果を受け、デザイナー協力のもと、附属高校の新マスコットキャラクター「名城しし若丸」も制作しました。今後、この２つのマスコットキャラクターは、大学と附属高校の新たなシンボルとして、学生や地域社会とのつながりを深めていきます。

１．作品募集企画

募集期間 ： 2025年1月6日～2025年4月30日対 象 ： 学内外問わず、どなたでも応募可能応募総数 ： 853点表 彰 ： 最優秀賞： Amazonギフト10万円＋トロフィー 優 秀 賞 ： Amazonギフト5万円＋楯 佳 作 ： Amazonギフト3万円＋楯

２．投票企画

投票期間：2025年7月1日（火）～2025年9月17日（水）

３．開学100周年に関連する今後の主な記念事業

（１）開学100周年記念アリーナ竣工イベント

開学100周年事業の１つとして、天白キャンパスに「名城大学開学100周年記念アリーナ（愛称：LIONS ARENA ）」と隣接したクラブハウス棟を建設中。竣工を記念したイベントを開催予定です。イベント名： LIONS ARENA完成記念 FESTA‐100 年の感謝を未来へ‐開 催 日： 2026年3月14日（土） ※イベントの詳細は後日、本学ウェブサイトで公開します。

（２）開学100周年記念式典

開 催 日： 2026年11月21日（土）

その他、記念イベントや企画を順次公開予定。詳細については改めてお知らせいたします。

https://www.meijo-u.ac.jp/https://www.meijo-u.ac.jp/100th/