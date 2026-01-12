「空き家をゼロに」というミッションのもと、空き家の買取再販事業を展開している株式会社AlbaLink(アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田 憲二、以下「当社」)は、2025年12月15日に、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。





株式会社AlbaLink／代表取締役：河田 憲二









【上場にあたり／当社代表取締役 河田 憲二より】





株式会社AlbaLinkは、「TOKYO PRO Market」から「東証グロース市場」へ上場いたしました。これもひとえに、日頃より当社を支えてくださるお客様、従業員、お取引先の皆様、そしてご尽力いただいたすべての関係者の皆様の温かいご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。









＜株式会社AlbaLinkの取組みについて＞

当社は、「空き家をゼロにする」というミッションの達成に向けて邁進してまいりました。





空き家、事故物件、共有持分、底地借地といった、権利関係が複雑で流動性の低い不動産。これらの不動産問題に悩む方々へ、独自のWEBメディアを活用した地域を限定しない効率的な営業活動を通じて、日本全国の不動産の流動化に取り組んでまいりました。これは、日本の深刻な空き家問題解決に貢献し、思いの詰まった不動産を次世代に繋いでいくという当社の存在意義そのものであります。





今回のグロース市場への鞍替え上場は、一つの大きな節目ではありますが、決してゴールではありません。むしろ、ミッション達成に向けた更なる成長と、事業の加速を実現するための新たなスタートラインに立ったと強く認識しております。





グロース市場という開かれた舞台で、企業価値を高め、より強固な経営基盤を確立することが、当社の社会的責務であると考えております。









＜今後の動向について＞

今後は、より多くの方々の不動産問題に寄り添い、真の「空き家ゼロ」を実現するために、全国への支店展開を積極的に進めてまいります。全国各地に拠点を設けることで、より迅速かつ地域に根差したサービスを提供し、当社の強みである買取再販事業を一層拡大させてまいります。





日本の未来、そして不動産問題に悩むすべての方のために、私たちはこれからも挑戦を続けます。





皆様におかれましては、引き続き変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社AlbaLink(アルバリンク)

所在地 ： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

取材連絡先： marketing@albalink.co.jp

URL ： https://albalink.co.jp/