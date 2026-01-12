■ 製品概要・開発背景

「クルマの中でも、家のようにくつろげたら--」長距離ドライブ、渋滞中の待ち時間、後部座席のお子さまの退屈。多くのドライバーが感じてきた“車内時間のストレス”を解消するために開発されたのがGetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）です。純正カーナビの画面にHDMI入力とワイヤレス接続機能を追加し、動画視聴・ナビ操作・スマホ連携を1台で完結。クルマ時間を、より快適で楽しい「移動するリビング空間」へと進化させます。

■ 新年特別セール情報

【GetPairr TV】割引率：20％オフ（クーポン併用可能）クーポンコード：862TW7FH有効期間：1月12日～2月28日商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7現在開催中のセール価格と併用することで、約1万円で購入可能な特別キャンペーンとなっています。

■ 主な機能・使用シーン

① HDMI入力｜車内がそのままテレビ空間に

Fire TV Stickや各種HDMI機器を接続するだけで、純正ディスプレイがそのまま動画視聴用の大画面に。渋滞中の待ち時間や休憩中、後部座席でのエンタメ利用など、車内の過ごし方が一変します。

② ワイヤレスCarPlay／Android Auto｜配線のストレスから解放

有線でしか使えなかったCarPlay／Android Autoをワイヤレス化。一度ペアリングすれば、エンジンをかけるだけで自動接続。ナビ操作・音楽再生・通話など、日常のドライブ操作がよりスマートで快適になります。

③ スマートフォン有線ミラーリング｜対応機種で大画面表示

HDMI-USB-Cケーブルを使用することで、スマートフォン画面を車載ディスプレイに表示可能。対応機種：・iPhone 15シリーズ（USB-C搭載）・DisplayPort（DP Alt Mode）対応のAndroidスマートフォン※一部アプリは著作権保護により表示制限される場合があります。

■ ご使用上の注意

・ワイヤレスCarPlay機能は有線CarPlay対応車両が必要です・HDMIケーブルは付属しておりません・走行中の映像視聴は、必ず安全な場所に停車してご利用ください

■ まとめ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pom1A_aqxCc

GetPairr TVは、「車内をもっと快適に、もっと楽しく」**という発想から生まれた次世代カーエンタメデバイスです。動画もナビもスマホ操作も、すべて1台で。新年のドライブを、家族みんなが楽しめる特別な時間に変えてくれます。

ご購入から1年間の製品保証付き！万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください！メールサポート：service@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）