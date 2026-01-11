株式会社テクノスピーチ(所在地：名古屋市東区、代表取締役：大浦 圭一郎、以下 テクノスピーチ)は、最新の技術で人間の歌声をリアルに再現する、歌声合成ソフト「VoiSona」(読み：ボイソナ)の新規ボイスライブラリ「一花(CV：宗谷いちか)」(企画・運営：株式会社AWU / 774inc.)が2026年4月11日(土)にリリースされることをお知らせいたします。そして2026年1月11日より2月28日まで、BOOTH一花official SHOPにて限定パッケージ(完全受注生産)をご予約いただけます。





「VoiSona」新規ボイスライブラリ





【VoiSona新規ボイスライブラリ「一花」情報】





VoiSona「一花」限定パッケージ





● ボイスライブラリ名 ： 一花(読み：いちか、英語表記：ichica)

● 対応言語 ： 日本語

● CV ： 宗谷いちか

● キャラクターデザイン・イラスト： 炬ﾖﾂｷﾞ

● URL ： https://voisona.com/song/artist/ichica_ja_JP/

● 公開日時 ： 2026年4月11日(土)

● 限定パッケージ予約販売情報(本製品は今回のみの完全受注生産です)

＞ 受注期間 ： 2026年1月11日～2026年2月28日

＞ 価格 ： 15,800円(税込)

＞ 予約URL ： https://ichica-official.booth.pm/items/7839358





● 限定パッケージ内容物

＞ 「VoiSona一花」ライセンスカード

＞ ライセンスカード専用台紙

＞ 一花アクリルフィギュア

＞ 一花ロゴステッカー

＞ 宗谷いちか描き下ろし「一花」ちびキャラステッカー

＞ リバーシブルジャケットトールケース

＞ 特製スリーブケース





● ダウンロード版(2026年4月11日からvoisona.comでの販売です)

＞ 買い切りプラン： 13,200円(税込)

＞ 年間プラン ： 年額6,600円(税込)

＞ 月額プラン ： 月額880円(税込)

※voisona.comでの販売は、クレジットカード払いに対応しています。買い切りプランについては、コンビニ払い、Alipay払いにも対応しています。









＜「一花」プロフィール＞

Height ： 159cm

Birthday： 1月11日





Character Voice ： 宗谷いちか

Character Design： 炬ﾖﾂｷﾞ





「一花」公式サイト： https://www.774-ichica.com/









＜「宗谷いちか」プロフィール＞

ななしいんく所属のVTuber。

YouTubeでの生配信をメインに、歌/演技/配信企画/司会などの幅広いマルチな活動に加えて、イラスト/動画制作/デザインなども自身で手がけるクリエイティブな一面も併せ持つ。

常に自分のリスナーさんが喜ぶことを第一に考えている、唯一無二な女の子。





「宗谷いちか」公式サイト： https://www.774.ai/talent/ichika-souya

「宗谷いちか」X ： https://x.com/Ichika_Souya

「宗谷いちか」YouTube ： https://www.youtube.com/@Ichika_Souya









＜「宗谷一花」コメント＞

「一花」は私、宗谷いちかの歌声から生まれた女の子です。

これまで私がVTuber活動を通して多くの方と出会い、色々な想いを授かってきたように、まだ生まれたばかりの彼女も、これから誰かの想いに触れて、いろんな世界を見ていってほしいです。

そして、その誰かがあなただったらいいなと思います。





一花ちゃんの未来が、たくさんの想いとたくさんの音楽で溢れていきますように。





【VoiSona製品概要】

「VoiSona」は、最新の技術で人間の歌声をリアルに再現する歌声合成ソフトです。「VoiSona」は音声の意味を持つ「Voice」と人格、魅力などの意味を持つ「Persona」を結合した造語で、音声で多様なパーソナリティを表現可能にしたいというメッセージを込めたネーミングです。音声提供者およびクリエータの双方をサポートする循環系の構築を目的としています。





テクノスピーチが長年積み上げてきた歌声合成技術をベースに、Windows／macOS／iOS／iPadOSに対応、VSTi／Audio Units対応等を行い、より使いやすく、プロフェッショナルなニーズにもお応えできるようになりました。デフォルトボイスライブラリとして、中性的な声が魅力の日本語シンガー、「知声」が同梱されます。また、簡易的なスタンドアロンアプリも同梱しておりますので、VSTi／Audio Units対応のDAWをお持ちでない方もご利用いただけます。「VoiSona」と「知声」を用いて出力した音声波形データは、個人／法人、商用／非商用を問わず、一部例外を除いて原則無料で利用することが可能です。









● 製品名 ： VoiSona

● 公式サイト： https://voisona.com/

● 公開日 ： 2022年9月1日

● 形態 ： ダウンロード

● 価格 ： 「VoiSona」本体及び標準搭載シンガーである

日本語ボイスライブラリ「知声」は無料

※追加ボイスライブラリは有償となります。

※公式サイトよりアカウント登録が必要です。









【VoiSona動作環境】

● 対応OS ： Windows 11 / Windows 10(64bit、22H2以降)、

macOS 11 (Big Sur) ～ 26 (Tahoe)、iOS 17 ～ 26、iPadOS 17 ～ 26

● CPU ：・Windows

Intel / AMDプロセッサー(Intel Core i5(第4世代)以上、

または同等のAMDプロセッサー推奨。

Snapdragon等のARM系CPUでの動作は確認しておりません。)

・macOS

Appleシリコン / Intelプロセッサー

(Appleシリコン、またはIntel Core i5(第4世代)以上推奨。)

iOS/iPadOS iPhone 12以上、またはiPad第10世代以上推奨

※処理性能が低いと再生中に音飛びが発生する場合があります。

(ファイル出力は問題ありません。)

● メモリ ： 4GB 以上 ※8GB以上推奨

● HDD ： 1GB 以上の空き容量(インストール用)

● グラフィック： 1280 x 720 以上 フルカラー

● DAW ： VSTi／Audio Unitsに対応したDAWソフトウェア

※一部のDAWの場合は、VoiSona側からDAWの再生位置を同期することができます。

※スタンドアロンのアプリケーションとして、DAWが無い環境でご利用いただくことも可能です。

※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。









【会社概要】

テクノスピーチは、下記のようなエンタメ・教育・医療等の様々な分野において音声関連の研究開発の成果を投入することにより、総じて人々の暮らしをより豊かにする一助となることを目指しております。





● 業務用の音声合成・歌声合成プラットフォームの展開

● オンライン授業・オンデマンド授業の電子教材の作成補助

● アーティスト(故人を含む)の歌声の再現

● ゲーム・アプリ・ウェブサービスへの応用

● バーチャルユーチューバーによるオンラインコンサート

● バーチャルアクターによるアフレコシステム

● 人工知能や音声対話システムの発声モジュールへの導入

● 外国語教育・歌唱教育における柔軟な参照音声の生成

● ALS・喉頭がん等の患者様が用いる発声デバイス

● 介護施設用デジタルサイネージ





商号 ： 株式会社テクノスピーチ

代表 ： 代表取締役 大浦 圭一郎

所在地 ： 〒461-0004 名古屋市東区葵1-14-13アーク新栄ビルディング

事業内容： マルチメディアに関連したソフトウェアの研究開発

URL ： https://www.techno-speech.com/