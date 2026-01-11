報道関係各社各位 プレスリリース

冬のご当地イベント【館ヶ森風祭り】について

岩手サファリパークでは2月8日(日)開催！

館ヶ森エリア(岩手県一関市)の有志の企業、施設、団体様とともに毎年２月に開催して参りました、冬のご当地イベント【館ヶ森風祭り】もおかげさまで今年、第17回開催となります。

年々、冬のアクティビティを求めるお客様に親しんでいただき【館ヶ森風祭り】は地元のみならず、東北各県を中心に大人、こどもを問わずご参加いただける冬のご当地イベントとなっております。

岩手サファリパークでは2月8日(日)に開催となります。開催特典は勿論、無料イベントを併せて行います。また、昨年に続いて岩手県のご当地アイドル「ふじポン」さんも登場いたしますので、この機会により多くの皆様に【館ヶ森風祭り】をお楽しみいただきたく存じます。





開催地：岩手サファリパーク

開催日：令和8年2月8日(日)

開催特典：2月8日(日)にご来園のお客様は大人、小人問わず入場料金を半額とさせていただきます。

※他の割引との併用はできません。

記念無料イベント：

◎どうぶつ鳴きまねコンテスト

開催 10:00から 大人、小人問わず参加無料 ※上位入賞の方には景品進呈

◎真冬の恐竜レース

開催 11:00から 大人、小人問わず参加無料 ※上位入賞の方には景品進呈

◎スポーツチャンバラ

開催 13:00から 大人、小人問わず参加無料 ※上位入賞の方には景品進呈

◎昨年に続き、スペシャルゲストとして岩手県のご当地アイドル「ふじポン」さんが来園します。

◎昨年に続き、開催記念オリジナルアクリルキーホルダーの販売をいたします。

◎当日はキッチンカーの出店、お振舞いもあります。

※動物の体調や天候等により急遽内容の変更及び中止になる場合がありますのでご了承下さい。

※イベントURL：https://www.iwate-safari.jp/event/6257

【本件に関するお問い合わせ先】

岩手サファリパーク 担当：中鉢

公式ＨＰ：https://www.iwate-safari.jp

TEL：0191-63-5660

MAIL：chubachi@iwate-safari.jp

営業時間：開園9:30から閉園16:30

※最終入場は15:30まで

休園日：毎週水曜日、第2、第4木曜日

(祝祭日、GW、夏休み、お盆、年末年始を除く)