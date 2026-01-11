アイコニア・ホスピタリティ 愛犬と泊まれるホテル13棟を2月11日（水・祝）に統合してリブランド





日本全国185棟のホテル・旅館を運営するアイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐、代表取締役社長：代田量一、以下当社）の【愛犬と泊まれるホテル】13棟は、2026年2月11日（水・祝）に「わんわんパラダイス」へ統合してリブランドをいたします。愛犬とのご旅行を通じてかけがえのない思い出と体験を提供したい思いを込めて、本日の発表、および来月のリブランド日を11（ワンワン）の日といたしました。

2025年1月、愛犬と泊まれるホテルの草分け的な存在の「セラヴィリゾート泉郷（以下、セラヴィリゾート）のホテルが当社のグループに参画。セラヴィリゾートの合流により、当社のわんちゃんと泊まれるホテル＊は充実のラインアップとなりました。また、これまでわんちゃんと泊まれるホテルは複数ブランドで展開をしていました。このたびのリブランドは、ブランドを整理し、統合することでゲストにとっても分かりやすく、よりブランドに親しみを持っていただくことが狙いです。

わんちゃんと一緒に旅をしたい、時間を過ごしたいという愛犬家のニーズは近年ますます高まっています。当社では、愛犬と泊まれるホテル運営のノウハウや経験を共有し合い、より快適な滞在を提供できるよう、今後もわんちゃんにもゲストにも寄り添うサービスを展開してまいります。

＊2月11日のリブランド対象ホテルと対象外ホテルを含む

■2月11日にリブランド対象となるホテルと新名称

※わんわんパラダイス 奈良生駒は4月11日（土）リブランド

■リブランド・ブランド統合の背景

「わんちゃんファースト」を掲げ、愛犬との旅を提供し顧客の広がりも日本で有数のセラヴィリゾート泉郷には、主軸となる「わんわんパラダイス」ブランドのほかにも、「Wan’s Resort」を展開しており、ブランドを整理し、統合することでゲストにとっても分かりやすく、よりブランドに親しみを持っていただくためです。また、当社が全国41棟を展開する「亀の井ホテル」の2棟も今回タイミングでリブランドをいたします。

■わんわんパラダイスロゴマークとブランドコンセプト

ブランドコンセプト：

”愛犬と人が、家族として喜びを分かち合う時間”を、旅のあらゆる瞬間でも実感できるブランド。

絆が、より深まり、思い出がまたひとつ増えていく。だから、何度でも帰りたくなる場所。





■「わんわんパラダイス」のブランドストーリー

旅先でも、愛犬とずっと一緒にいたい。私たちが大切にしているのは「愛犬ファースト」の想い。

愛犬をかけがえのない家族としてお迎えし、旅のすべての瞬間をともに楽しめる空間とサービスをお届けしています。

ホテルの中では、レストランでの食事も、眠るときも、どんな時もいつも一緒。愛犬と過ごすひとときが、忘れられない旅の思い出に変わっていきます。広々としたドッグランでは、元気いっぱいに駆け回る愛犬たちの姿に、飼い主たちも思わず笑顔がこぼれ、あたたかな時間が広がります。

ここでは、あなたと大切な家族がよろこびを分かち合える。普段では見られない笑顔に会いたくて、何度でも帰りたくなる場所。

私たちはこれからも、あなたと愛犬の絆に寄り添い、記憶に残る旅を、ともに紡いでまいります。





■わんわんパラダイスのサービス特徴

①レストラン会場は愛犬をご同伴いただけます（※一部ホテル（蓼科、安曇野）を除く）

②犬種、頭数無制限でご利用いただけます。

③自然も活かした充実したアクティビティをご用意しています（屋内外ドッグラン、お散歩コース等）

■「亀の井ホテル」も同時にリブランド

当社が全国41ホテルを展開する「亀の井ホテル」の2棟もリブランド。亀の井ホテル 塩原ワンちゃんの宿、亀の井ホテル 大和平群は、リブランドして「わんわんパラダイス」へとブランドが変わります。

■リブランド対象外の愛犬と泊まれるホテル一覧（2026年1月11日現在）

＊2026年2月11日リブランド

■2025年12月 アイコニア・ホスピタリティの愛犬リゾートポータルサイトが登場！

「日本最大級の施設網で、ドッグ＆愛犬家ファーストな最高の旅を見つけ予約できる専門プラットフォーム」。観光情報から旅のお役立ち情報、おすすめのホテル情報まで網羅した愛犬との思い出作りに役立つアイコニア・ホスピタリティの愛犬との旅に関する情報サイトです。

https://withdog.iconia.co.jp/





【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp