**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、運営を⼿がける「ぱらすと！」から、「ぱらすと！お正月2026グッズ&ボイス」をClaN MARKETにて発売することをお知らせします。****今回の描き下ろしコンセプトは、気の置けない仲間たちとの「賑やかな初詣」です。メンバーしかいない空間で見せる、わちゃわちゃとした楽しげな空気感をそのまま切り取りました。**

同時発売されるオリジナルボイスは、メンバーたちとお正月デートを満喫するシチュエーションを再現し、「温泉」「お泊り」「神社」と、それぞれ異なるシーンを収録しています。EXボイスでは、アナザーストーリーが描かれています。ぱらすと！メンバーと過ごす、2026年最初の特別なデート。新しい一年の始まりを、ふたりだけの時間で迎えてみませんか？

販売サイト（ぱらすと！ClaN MARKET）：https://clan-market.com/collections/parast-official

グッズ詳細

ぱらすと！お正月2026 缶バッジ 全4種

【価格】各種550円(税込)【サイズ】約φ57mm【素材】紙、ブリキ

ぱらすと！お正月2026 マグネット&ステッカーセット 全4種

【販売価格】各種1,210円(税込)- ステッカー【サイズ】約W20×H80mm- マグネット【サイズ】約W44×H70mm【素材】スチール、ラバーシート

ぱらすと！お正月2026 A4アクリルプレート 1種

【販売価格】4,950円(税込)【サイズ】約A4サイズ【素材】アクリル

ぱらすと！お正月2026 おちょこ 1種

【販売価格】3,850円(税込)【容量】66cc【サイズ】径52mm×高50mm

※商品は2026年4月中旬以降、順次発送開始予定です。※商品のお届け日はあくまで目安です。前後する場合がございます。※離島の場合、さらにお届け日が1～2日程度遅くなる場合がございます。※なお、自然災害等における不測の事態が起きた場合はお届け日が前後する場合がございます。予めご了承ください。※入金済みの商品のキャンセル・変更・返金対応はいたしかねます。※商品のデザインは変更になる場合がございます。

お正月2026ボイス詳細

【価格】通常ボイス各種880円(税込)EXボイス各種550円(税込)【種類】通常全5種、EX全5種★通常ボイス全セットをご購入いただいたお客様限定で、「オリジナル壁紙」を特典としてプレゼントします！

＜参加メンバー＞- 白傘くらげ「今年も、ずっと君の隣がいいな。」- 薬師乃しの「ねぇ、ありがとう。私、幸せだよ。」- 柑原あさひ「幼馴染、やめる気ないでしょ？」- 鈴神うたね「一緒に悩んで、笑って、前に進んでいこう。」※無断での複製、改変、転載、再配布及び転送等の行為を固く禁じます。※ダウンロード方法・解凍方法につきましては下記ヘルプセンターをご参照ください。

クレジット情報

Illustrator：meel様https://x.com/me_meel_