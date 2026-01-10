ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、『成人式』イベントを開催することをお知らせします。

キャラフレ 2026『成人式』イベント

２０２６年１月１２日（月・祝） １５：００～

https://charafre.nethttps://apps.apple.com/jp/app/id818971668https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

バーチャルな世界の学園「翔愛学園」で学園生活を疑似体験する『キャラフレ』では、2021年4月1日～翌年の3月31日までにユーザー登録した方を16歳と設定し、ゲーム内で20歳になる年の『成人式』イベントに参加することができます。『成人式』イベントに参加することで、限定アイテム「成人の日鏡割りセット」をもらうことができ、ゲーム内のアルコール飲料の使用制限が解除され、体力回復できるようになります。

呉服店にて、振袖・羽織袴の新作アイテム販売中

１月４日（日） １７：００～

成人式に欠かせない、振袖と羽織袴の新作モデルが呉服店にて販売中です。こちらは男女共通アイテムとなっており、男性アバターが振袖を、女性アバターが羽織袴を着用することも可能です。成人式イベント参加対象者以外もご購入頂けます。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

「マラソン大会」イベント開催中

１月１０日（土） １５：００～

指定されたルートをたどりながら、校外を一周する「マラソン大会」が今年もはじまります。翔愛学園の先生たちが待機するチェックポイントをまわり、時にはアイテムをもらいながら、校外一周のタイムを競いましょう。初回参加賞の「タイツ」と、2回目以降の「豚汁」アイテムはもれなくもらえます。

ランナーカラーくじ販売中

１月９日（金） １７：００～

マラソン大会をその気にさせるジャージが登場しました。上下セットのアバターコスチュームが、くじ抽選方式であたります。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。 2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。 ・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。 ・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。 ・豊富で個性的な登場人物。 ・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ