学習塾アポロ・オンライン家庭教師ペガサスが運営する「塾講師と家庭教師のためのスキルアップセミナー」が2026年1月14日（水）13:00~13:30に、「塾講師と家庭教師のためのスキルアップセミナー ―『教える人』から『学習をデザインする人』へ― 経験則を超え、科学的根拠（エビデンス）に基づく指導技術を学ぶ」を開催します。

内容

「授業ではわかっていたのに、テストで解けない」「説明している時は理解しているのに、家では勉強しない」そんな経験はありませんか？実は、「わかりやすく教えること」だけでは、生徒の成績を伸ばすことは困難です。必要なのは、教え方ではなく、生徒の学習行動そのものを設計する視点です。本セミナーでは、塾講師・家庭教師としての役割を「教える人」から「学習をデザインする人」へアップデートすることを目指します。

セミナーの特徴

本セミナーは、勘・経験・度胸（KKD）に頼った属人的な指導から脱却し、認知心理学、教育心理学、学習科学といった科学的根拠に基づく指導技術を、紹介します。「誰がやっても一定の成果が出る」再現可能な指導スキルを身につけたい方に最適な内容です。

講師

山根 悠（公認心理師、兵庫教育大学大学院修士課程修了（教育学修士））

参加形式

オンライン開催（Zoom）参加者限定アーカイブあり（1週間程度あとに見逃し配信を開始いたします）

参加費

参加費は無料です。

お申し込み先はこちら

https://jyukukoskillup01.peatix.com/