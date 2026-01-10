**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）は、2ndシングル『エジソンのカステラ』を2026年1月1日（木）に各種音楽配信サービスにてリリースすることをお知らせします。****また、本楽曲は日本テレビ系音楽番組『バズリズム02』の2026年1月オープニングテーマに決定しました。**

デビュー以降、着実に存在感を高めるFouRTe Project

FouRTe Projectは、2025年9月にデビューした7人組バーチャルアイドルグループ。「運命を切り開くアイドルグループ」をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける物語を描いています。デビュー曲『キミがキミでキミだから』は、疾走感とキャッチーさを兼ね備えたポップソングとして注目を集め、日本テレビ系『DayDay.』10月度エンディングテーマにも起用されるなど、デビュー直後から高い評価を獲得しました。

2ndシングル『エジソンのカステラ』について

2ndシングル『エジソンのカステラ』は、発明王エジソンとカステラという意外性のあるモチーフを掛け合わせた、FouRTe Projectならではのユニークなポップナンバーです。「発明」「ひらめき」「ワクワク感」をテーマに、思わず口ずさみたくなるフレーズと高い疾走感を兼ね備えた、コミカルで中毒性のある楽曲に仕上がっています。

楽曲では、オッフェンバック作曲『天国と地獄』の“カンカン”をサンプリング。音楽プロデューサー ☆Taku Takahashi(m-flo)による大胆かつ現代的なアレンジにより、クラシック音楽とポップミュージックを融合させた新感覚サウンドを実現しました。

歌詞には 岡嶋かな多、ayame、☆Taku Takahashi(m-flo)が参加し、「ギンギラギラギラ俺エジソン」といった強烈なフレーズが印象的な、ライブやSNSでも話題性の高い一曲となっています。

日本テレビ系『バズリズム02』オープニングテーマに決定

『エジソンのカステラ』は、日本テレビ系音楽番組『バズリズム02』の2026年1月オープニングテーマに決定。

FouRTe Projectにとって、デビューから間もないタイミングでの全国ネット音楽番組との大型タイアップとなり、2ndシングルのリリースとともにさらなる認知拡大が期待されます。

リリース情報

- 楽曲名：エジソンのカステラ- アーティスト：FouRTe Project- 配信開始日：2026年1月1日（木）- 配信先：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほか主要音楽

配信サービス：https://fourte.lnk.to/Edison

FouRTe Projectは、2ndシングル『エジソンのカステラ』を皮切りに、音楽・ライブ・メディア展開をさらに加速させ、バーチャルアイドルの新たな可能性を切り拓いてまいります。

『エジソンのカステラ』クレジット情報

エジソンのカステラAll Instruments, Programming, and Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)Words: Kanata Okajima, ayame, ☆Taku Takahashi(m-flo)

Music: ☆Taku Takahashi(m-flo)

Arranged by: ☆Taku Takahashi(m-flo)

Recorded by: SHIMI from BUZZER BEATS (D.O.C.) at NEW WORLD STUDIO, Shibuya

Mixed by: D.O.I. (Daimonion Recordings) at Daimonion Recordings

Mastered by Manabu Matsumura at Universal Music Studios Harajuku