TATE Inc. presents エンターテインメント時代劇 2026春公演『戦国の大泥棒』が2026年2月27日 (金) ～ 2026年3月1日 (日)に座・高円寺２（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

「絶景かな、絶景かな！」時は豊臣秀吉が天下統一を果たした時代。世の中を騒がせた盗賊団がいた。頭領の名は“石川五右衛門“。戦国の世で大泥棒たちが暴れまくる。本当の悪とは何か？英雄か・・？悪人か・・？演出・アクション監督：今西洋貴、芸術監督・ダンス監修：アイコが担当。“殺陣”と“ダンス”を織り込んだエンタメ要素満載の時代劇です。石川五右衛門役に田中順也と明日翔、豊臣秀吉役に末平涼海と澁谷慧太、淀役には前作に続き出演の竹内佐織、そして、時代劇初挑戦の源秀流が甚内役として登場。そのほか、師岡平次、ペドロ、徳川家康など戦国の世を彩ったキャラクターが多数登場。現代にも通ずる時代背景の中で、人の真価を問う物語。今、我々に必要なのは誰だ・・・

公演概要

2026春公演『戦国の大泥棒』公演期間：2026年2月27日 (金) ～ 2026年3月1日 (日)会場：座・高円寺２（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）■出演者【華班】石川五右衛門・・・田中順也師岡平次・・・小柴秀太淀・・・竹内佐織豊臣秀吉・・・末平涼海お千・・・香宮夜らん甚内・・・源秀流太助・・・上栗正弘百地三太夫・・・星大地徳川家康・・・京田寛治石田三成・・・蒼井来務お凛・・・竹中智咲ペドロ・・・髙橋優希木村重茲・・・田川ななお前田玄以／季左衛門・・・三巴麗佳お琴・・・長尾綾音お花・・・紫音春左衛門・・・遊間庵浬夏左衛門・・・若杉そよ秋左衛門・・・立花美咲冬左衛門・・・白藤こゆきダンサー・・・野田愛美香ダンサー・・・北村桃詩ダンサー・・・坪田桃【夢班】石川五右衛門・・・明日翔師岡平次・・・中野慶翔淀・・・岩田恵利奈豊臣秀吉・・・澁谷慧太お千・・・龍楓恋甚内・・・Yuki太助・・・清水未来百地三太夫・・・今井涼楓徳川家康・・・黒刃レオ石田三成・・・小代お凛・・・天知ひまりペドロ・・・三本真菜木村重茲・・・仁藤あいの前田玄以／季左衛門・・・高山小刀祢お琴・・・はやしりこお花・・・高野なちか春左衛門・・・外谷望夏左衛門・・・碇山セト秋左衛門・・・野口結愛冬左衛門・・・三上悠ダンサー・・・野田愛美香ダンサー・・・北村桃詩ダンサー・・・坪田桃■スタッフ演出・アクション監督：今西 洋貴芸術監督・ダンス監修：アイコ脚本：TATE Inc.原案・脚本：佐東みどり音響：丸山慶将(tone pocket)照明：尾形瑛子舞台監督：久保田智也音楽・作曲：清藤勇志衣装協力：摩耶（株式会社摩耶デザインオフィス）映像：株式会社アルデ美術・小道具：高津美術装飾株式会社制作補助：青海龍（汪洋企画）殺陣・擬斗振付：今西洋貴振付・ステージング：アイコビジュアル撮影・宣伝撮影：TATE Inc.撮影・編集：井出直樹舞台監督助手：東野伸一演出助手：櫻井響音響オペレーター：大石和洋アクションサンプラー：原田朱理衣装進行補佐：髙橋優希小道具進行：遊間庵浬広報アシスタント：半田彩恵稽古場進行：伊多ゆかり・長島多稀ヘアメイク：菱沼優妃協賛：studio-TATE・studio-殺陣ダンス・studio-TATE大阪協力：劇団 東京侍踊社・株式会社オスカープロモーション・株式会社1HUNDRED企画・製作・著作：株式会社TATE総合演出・総監督：今西洋貴・アイコ■公演スケジュール2026/2/27（金）14:00～【夢班】／19:00～【華班】2026/2/28（土）13:00～【華班】／18:00～【夢班】2026/3/1（日）12:00～【夢班】／17:00～【華班】※開場は、開演の30分前です。※上演時間：約2時間■チケット料金【平日】プレミアム席9,300円（オリジナル記念品付き）Ｓ席：7,500円Ａ席：6,000円【土日】プレミアム席：9,800円（オリジナル記念品付き）Ｓ席：8,000円Ａ席：6,500円（全席指定・税込）※6歳以上有料（5歳以下のご入場はご遠慮ください）

