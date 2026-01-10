三陽物産株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松尾 茂司)は、シングルモルトウイスキーの魅力をより多くの皆さまにご体感いただくため、スコットランド北部の港町ウィックで生まれた「OLD PULTENEY(オールドプルトニー)」、スペイサイドの伝統を受け継ぐ「SPEYBURN(スペイバーン)」、そして今注目のタイ初のシングルモルト「PRAKAAN(プラカーン)」の3ブランドを体験できる三陽物産 PREMIUM WHISKY 試飲会を2025年12月8日(月)に開催いたしました。





登壇者・PRAKAAN展示









■世界中で愛される3つのシングルモルトウイスキーブランドが日本初共演！

三陽物産株式会社 白石 賢一氏は、プルトニー蒸溜所やウィリアム・プルトニー卿の歴史、ウイスキーの奥深さについて説明しました。OLD PULTENEY(オールドプルトニー)は「スコットランド北部の港町ウィックで生まれた、個性豊かな香りや味わい」、SPEYBURN(スペイバーン)は「スペイサイドの伝統を受け継ぐ味わい」、PRAKAAN(プラカーン)は「タイ初のシングルモルトという新しさ」が魅力であると言及し、歴史ある伝統的な味わいから、昨年誕生したばかりの新ブランドまで、海外ウイスキーの『今』を感じていただきたいと説明しました。各ブランドのテロワールや製法、そして蒸溜所の情熱といった背景を詳細に解説することで、ウイスキーに対する理解を深めていただき、この試飲を通じて、それぞれのウイスキーが持つ個性豊かな『良さ』を五感で存分に感じ取ってほしいと述べ、来場者の期待を高めました。





講演









■「OLD PULTENEY・PRAKAAN・SPEYBURN」の試飲会を実施！上質なウイスキー体験を創り出すオリジナルペアリングメニューを提供

プレゼンテーション後には試飲会を実施し、メディア関係者の皆様やインフルエンサーの皆様が参加されました。オリジナルペアリングメニューをご堪能いただいたり、ウイスキーの味わいの違いについて語り合ったりと、「OLD PULTENEY」、「SPEYBURN」、「PRAKAAN」のおいしさを体験していただきました。





SPEYBURN展示









ご来場いただいた皆様には、スコットランド北部の港町で生まれた「海のモルト」OLD PULTENEY 12年のかすかな塩気をスモークサーモンとホタテのシーフードに合わせた一皿、スペイサイドの伝統を受け継ぐSPEYBURN 10年の華やかな香りをウイスキー煮込みのビーフシチューパイで表現した一品、そしてタイ初のシングルモルト PRAKAAN SELECT CASKの爽やかな香りをレモンケーキと生ハムのタルティーヌで楽しんでいただくなど、各ウイスキーが持つ個性豊かな香りや味わいを最大限に引き出すオリジナルのペアリングメニューをご体験いただきました。





ペアリングメニュー









ご来場いただいた皆様からは、「3ブランドの個性が最大限に活かされたペアリングメニューで、単にウイスキーの肴を選ぶのではなく、ウイスキーの味わいや香りが料理と一体となる、新しい食体験ができました。ウイスキーが食材にしっかりと活かされている点、そしてそれぞれの個性が際立っていた点が、特に印象深いです。」や「ウイスキーを飲むだけでなく、味わうための体験として最高でした」といった声が寄せられ、参加者の皆様に3つのシングルモルトウイスキーの奥深い美味しさに触れていただきました。





ペアリングメニュー・展示風景









■OLD PULTENEY

【THE MARITIME MALT ～海のモルト～】

1826年創業の最も古い蒸溜所の1つであるプルトニー蒸溜所は、スコットランド本土の北部、北海に面した漁港の町ウィックにあり、「海のモルト」の故郷として愛されています。

ウィックの土地柄を完璧なまでに体現した味わいが魅力で、力強い酒質でありながら、繊細な柔らかさもあります。海辺の貯蔵庫にて潮風をうけながら熟成されることで、海風のような爽やかな潮の香りが漂うウイスキーが出来上がります。





【特徴的なポットスチル】

プルトニー蒸溜所のポットスチルは一風変わっており、ネックの先端が途中で切れています。

これは、蒸溜所の建設の折、スチル納品の時になって初めて、先端が蒸溜所の天井より背が高いことがわかり仕方なくネックを途中で切り、ラインアームをつなげる形となったというエピソードがあります。

偶然ながら、これがオールドプルトニーの軽やか且つボディのある酒質を生み出すに至りました。

公式ブランドサイト： https://x.gd/3QxhW





OLD PULTENEY









■PRAKAAN

【タイ・カンペーンペットで生まれたシングルモルト】

プラカーンシングルモルトウイスキーは自然が豊かに残るタイ中北部の町、カンペーンペットで生まれました。この地では、澄んだ湧き水がゆっくりと地下貯水層にろ過され、上質なウイスキーづくりに理想的な環境を提供しています。

カンペーンペットは、タイで最も古い都市の一つであり、繁栄した時代の重要な結節点として知られ、その印象的な城壁で名高い場所です。

何世紀にもわたり、これらの城壁はタイ王国を守る堅固な防衛として立ち続けてきました。

この誇り高き歴史の社会的・文化的意義を称え、PRAKAANシングルモルトウイスキーはこの象徴的な都市とその由緒ある城壁に敬意を表し、その遺産を未来に繋ぎます。





【誇りが生み出す逸品】

プラカーンは、タイ王国で丹念に蒸留・熟成され、自然と何世紀にもわたるウイスキー製造の伝統と情熱を融合させた誇り高き職人たちによって作られています。

公式ブランドサイト： https://x.gd/LXVPb





PRAKAAN









■SPEYBURN

【高品質でお手頃なシングルモルトとして、人気の高いスペイサイドモルト】

高品質のウイスキーでありながら、お手頃な価格が多くの消費者に愛され、特に英国と米国で人気を得ているスペイサイドモルトです。





【最も風景と調和した蒸溜所】

ローゼス渓谷にある蒸溜所はより良い水質を追求した創業者のジョン・ホプキンスによって建てられました。

蒸溜所はとても美しく、スコットランドでも有数の、最も風景と調和した蒸溜所と称されています。





【100年の挑戦の歴史】

スペイバーン蒸溜所は、1897年に創立されました。

この年は、ヴィクトリア女王の在位60周年を祝う“ダイヤモンド・ジュビリー”にあたり、それを記念するために窓もドアも完成していない蒸溜所で、吹きさらしの中作業が行われ、猛吹雪の日、最初のスピリッツが完成しました。

1900年にドラム式モルティングを最初に導入した蒸溜所としても知られ、現在は使われていませんが歴史的価値がある為今も保存されています。

公式ブランドサイト： https://x.gd/mzGeB





SPEYBURN









■三陽物産株式会社について

三陽物産株式会社は、1973年創業の老舗酒類総合商社として、世界中のプレミアムウイスキーやスピリッツ、ワインなどを日本市場へ届けています。

公式HP： https://www.sanyo-bussan.co.jp/