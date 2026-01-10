愛知県半田市で創業110年以上の歴史を持つ「カネマタ衣裳店」(代表：鈴木雅貴)は、2026年の成人式に合わせ、日本初*となる成人式特化型オーダースーツブランド『SHIN(シン)』を立ち上げました。世間では「男性の成人式離れ」が語られる中、あえて自らの給与でフルオーダーのスーツを仕立て、「なりたい大人」を表現した第一号のお客様(新成人)が誕生しました。本リリースでは、現代の若者のリアルな姿と、彼がスーツに込めた想いをご紹介します。





実際のお客様





■現代成人式の実情：準備期間に見る男女差

近年、成人式の準備には男女で大きな差が見られます。女性は振袖を1年以上前から選び、前撮りを行うことが一般的になっている一方、男性は準備が遅れがちです。調査では、男性の約4割がスーツを選択しているものの、式の1か月前でも約35％が「服装が未定」と回答しています。費用の約7割を親が負担している点からも、男性の成人式が主体的に準備されにくい現状がうかがえます。

(※2025年1月 Yahoo!ニュース エキスパート https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/879df196f2a76a268f576d1534148370f2525c62 )





こうした傾向の中で、自らの意思で成人式に向き合った新成人がいました。









■顧客第一号 R.Y様(20歳・社会人)の事例

「信頼される大人になりたい」そう語って来店されたのは、すでに社会人として働くR.Y様です。来店のきっかけは、以前にお姉様が成人式で同店を利用されており、お母様の紹介もあって「地元で信頼できる店だから」と選ばれました。





「選ぶ楽しみ」を男性にも

彼が選んだのは、個性が光るブラウンの表地と、動いた瞬間に覗く遊び心ある柄の裏地。ご自身の感性で「なりたい大人像」を形にしました。





成人式は親子で選ぶ様子





「自腹」で見せた自立

「費用の7割が親負担」というデータがある中、彼は「自分で払います」と決済されました。完成したスーツに袖を通した姿を見たお母様は、その堂々とした立ち振る舞いに「子供の成長を感じました」と話してくださいました。





既製品では出せない個性





■記憶として残る服、人生を共に歩む一着

体型や好みに合わせて仕立てた一着は、成人式だけで役割を終えるものではありません。裏地や細かなディテールに込めたこだわりは、そのまま残り、年月を経ても当時の選択を思い出させてくれます。

R.Y様が選んだスーツも、成人式当日だけのための衣装ではなく、これからの人生を共に歩んでいく一着です。友人の結婚式や仕事の場面で袖を通すたびに、二十歳のときに思い描いた「なりたい大人像」を思い起こすでしょう。





時間をかけて着続けられるものとして残る記憶。

それが、私たちが提案したい、成人式の新しい記憶の残し方です。





スーツの内側にこだわる





【店舗概要】

店名 ： カネマタ衣裳店

所在地 ： 〒475-0855 愛知県半田市中町1-74

創業 ： 明治41年(1908年)

事業内容： 貸衣裳(ブライダル、成人式、七五三、卒業袴等)、

写真スタジオ運営、オーダースーツ事業

URL ： https://kanemata.com/





最新ブランド