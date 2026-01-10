こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本映画大学が2月7日にイオンシネマ新百合ヶ丘で「第12回卒業制作上映会」を開催 ― 4年間の集大成をスクリーンで上映
日本映画大学（川崎市麻生区／学長：天願大介）は2月7日（土）、イオンシネマ新百合ヶ丘で「第12回卒業制作上映会」を開催する。当日は一般の観客を迎え、施設内で最も大きな「スクリーン1」でドラマ2作品・ドキュメンタリー3作品を発表。上映前にはスタッフによる舞台挨拶も行われる。入場無料、事前申し込み不要。
日本映画大学では例年、イオンシネマ新百合ヶ丘において「卒業制作上映会」を開催し、学生らの卒業制作作品を一般の観客に公開している。
学生らは専門コースごとに修得した技術を用いて、鑑賞に耐える作品を目指して映画を制作。創作系コースでの4年間の集大成として、企画、脚本、スタッフィング、キャスティング、ロケハン、リハーサル、撮影、仕上げなど、制作の過程で数々の困難や失敗を経験しながら、学生が主体となって約1年かけて完成させた。
12年目となる今回は、ドラマ作品『神？』『Re：バースデイ』、ドキュメンタリー作品『糸はまだ切れず』『実習生たち』『ハオラン、16歳』の計5作品を上映する。概要は下記の通り。
◆第12回 日本映画大学卒業制作上映会
【日 時】
2026年2月7日（土）
12:15〜入場整理券配付／12:30〜開場／12:50〜開映（17:26終了予定）
【場 所】
イオンシネマ新百合ヶ丘（神奈川県川崎市麻生区上麻生1-19-1）
※小田急線新百合ヶ丘駅下車 南口駅前（イオンスタイル新百合ヶ丘6F）
【プログラム】
・12:15 入場整理券配付開始（6Ｆイオンシネマロビー上映会受付）
・12:30 開場
・12:50 開映 『糸はまだ切れず』（ドキュメンタリー）
・13:55 開映 『神？』（ドラマ）
・14:45 開映 『実習生たち』（ドキュメンタリー）
・15:50 開映 『Re：バースデイ』（ドラマ）
・16:40 開映 『ハオラン、16歳』（ドキュメンタリー）
※各回上映前にスタッフより舞台挨拶があります。開映前にご入場ください。
［全作品DCPデジタル上映］
【鑑賞料】 無料
【申 込】 不要
【入場方法】
入場には入場整理券が必要。当日、上映会受付（6Fイオンシネマロビー）までお越しください。
全席自由席／入れ替えなし／入退場自由
※一部関係者席を設けております。
※満席の場合、入場をお断りする場合があります。
＜上映会WEBサイト＞
https://www.eiga.ac.jp/sotsusei/jimi12/
▼本件に関する問い合わせ先
卒業制作上映会事務局
TEL：044-951-2511
メール：chiiki@eiga.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
