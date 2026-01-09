¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡ÛËÉºÒ¿Íºà¸òÎ®¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¤Ä¤Ê¤®¼Ë¡Ê¤ä¡Ë¡×¤ò³«ºÅ
ËÉºÒ¿Íºà¤¬ÃÏ°è¤äÁÈ¿¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£ºÒ³²»þ¤ÎÏ¢·È¤äÃÏ°èËÉºÒ³èÆ°¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ËÉºÒ¿Íºà¸òÎ®¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¤Ä¤Ê¤®¼Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÅù¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼çÂÎ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¡¢À¤Âå¡¢ÁÈ¿¥¤òÄ¶¤¨¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÒ³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æüº¢¤«¤éºÒ³²µß±ç¤ÎNPO¤äËÉºÒ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡¢¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥Åù¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤ä¹ÔÀ¯¤ÇËÉºÒ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷Åù¤Î¡ÖËÉºÒ¿Íºà¡×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ËÉºÒ¿ÍºàÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¸òÎ®¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒ³èÆ°¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êËÉºÒ¿Íºà¸òÎ®¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¤Ä¤Ê¤®¼Ë¡Ê¤ä¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¡¢ËÜÇ¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²Í½Â¬¤Î·ë²ÌÅù¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ËÉºÒ¿ÍºàÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨¡¢µÄÏÀ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤È¤â¸æÍè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
1¡¥Æü»þ
¡¡2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡Ê¢¨³«¾ì¡§¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Á¡Ë
2¡¥²ñ¾ì
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØËÅÄ¹ÖÆ²¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÉÔÏ·Ä®¡Ë
3¡¥¼çºÅ
¡¡ËÉºÒ¿Íºà¸òÎ®¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡¢¤¢¤¤¤ÁËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼²ñ¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤¢¤¤¤ÁËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¡¢¤Ê¤´¤äËÉºÒ¥Ü¥é¥Í¥Ã¥È¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÂÑ¿Ì²½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¶¨µÄ²ñ¡¢¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¶¯ð×²½¶¦ÁÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
4¡¥¶¦ºÅ
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñÃæÉô»ÙÉô¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñÎ©Âç³Ø¶¨²ñ
5¡¥»²²ÃÈñ
¡¡ÌµÎÁ
6¡¥»²²Ã¿½¹þ
¡¡»öÁ°¤Ë²¼µ¤Î»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚURL¡Û https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclWFvNkK5raUb19Z9hTcrYDXwhcjCICpQryomEHGp320M19A/viewform?usp=dialog
¢¨Âè2Éô¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Î¼ýÍÆ²ÄÇ½¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤òÄê°÷¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¿½¹þ¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
7¡¥ÆâÍÆ¡¡
¡ûÂè1Éô¡¡Êó¹ð¡¦¹Ö±é¡Ê¸á¸å0»þ5Ê¬¡Á¡Ë
¡¦¡ØÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²Í½Â¬¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¡Ê¡ÏÂ ¿É× ¡Ê¤Õ¤¯¤ï ¤Î¤Ö¤ª¡Ë Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¶¯ð×²½¶¦ÁÏ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡¦¡ØÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ë¤ª¤±¤ëJVOAD¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
¡¡Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡¡·ªÅÄ ÄªÇ· ¡Ê¤¯¤ê¤¿ ¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë ÂåÉ½Íý»ö
¡¦¡Ø¸©¤òÄ¶¤¨¤¿ËÉºÒ¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¶¨Æ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
¡¡¡ÊTEAMËÉºÒ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¡¡´ôÉìÂç³Ø´Ä¶¼Ò²ñ¶¦À¸ÂÎ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¾®»³ ¿¿µª¡Ê¤³¤ä¤Þ ¤Þ¤¡Ë ½Ú¶µ¼ø
¡¡ÀÅ²¬¸©´íµ¡´ÉÍýÉô´íµ¡ÂÐºö²ÝÂÐºöÈÉ¡¡È¬ÌÚ ¹¨¹¸¡Ê¤ä¤® ¤Ò¤í¤¢¤¡Ë ÈÉÄ¹
¡¡»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»ÔÁíÌ³ÉôËÉºÒ²Ý Âç·î ¹ÀÌ÷ ¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤ ¤Ò¤í¤ä¤¹¡Ë²ÝÄ¹Êäº´¡¡
¡¦¡ØÅìËÌ¤Î·Ð¸³¡¦¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Á¹°èÅÁ¾µ¸òÎ®¤Î¼ÂÁ©¤«¤é¡Ù
¡¡¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë
¡¡»°Î¦¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¼«Á³³Ø¹»¡¡°ËÆ£ Áï¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤µ¤È¤·¡Ë ÂåÉ½
¡¡µÜ¾ë¶µ°éÂç³Ø4Ç¯À¸¡¡郄¶¶ µ±ÎÉ¡¹¡Ê¤¿¤«¤Ï¤· ¤¤é¤é¡Ë ¤µ¤ó
¡ûÂè2Éô¡¡ËÉºÒ¿Íºà¡¡Âç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¸á¸å2»þ10Ê¬¡Á¡Ë
¡¡3¤Ä¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤òÀß¤±¡¢ËÉºÒ¿ÍºàÆ±»Î¤¬³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±þ¤¸¤¿°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ÆÊ¬²Ê²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ä
¡¡¡Ì¿¤ò"¤Ä¤Ê¤°"ËÜµ¤¤Î»öÁ°ËÉºÒ¡ÊÈï³²·Ú¸º¤È»öÁ°½àÈ÷¡Ë
¡¡¢ËÉºÒ¿Íºà¤ò"¤Ä¤Ê¤°"ËÜµ¤¤Î»º´±³ØÌ±Ï¢·È¤È¿Íºà°éÀ®
¡¡£²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤ò"¤Ä¤Ê¤°"ËÜµ¤¤ÎºÒ³²ÅÁ¾µ
¡ûÂè3Éô¡¡¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×À®²ÌÈ¯É½¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¸á¸å4»þ15Ê¬¡Á¡Ë
¡ã¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡ä¢¨·É¾ÎÎ¬
¡¡¡¦Ê¡ÏÂ ¿É×¡Ê¤Õ¤¯¤ï ¤Î¤Ö¤ª¡Ë¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¶¯ð×²½¶¦ÁÏ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë
¡¡¡¦·ªÅÄ ÄªÇ·¡Ê¤¯¤ê¤¿ ¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë¡ÊÇ§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡¡¡¦ÉðÅÄ ¿¿°ì¡Ê¤¿¤±¤À ¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÂåÉ½Íý»ö¡¢µÜ¾ë¶µ°éÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë
¢¨¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢11»þ¤«¤éËÅÄ¹ÖÆ²Á°¤Ç¿æ¤½Ð¤·ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äó¶¡¡§Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É
¡¡¶¨»¿¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñÃæÉô»ÙÉô
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¸Å²°Âç³ØÁíÌ³Éô¹Êó²Ý
TEL¡§0527892699
FAX¡§0527886272
¥á¡¼¥ë¡§kouho@t.mail.nagoya-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
