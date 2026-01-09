¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²Î»ÖÆâ»Ô¤ÈËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹
2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡¢ËÌ³¤Æ»²Î»ÖÆâ»Ô¤ÈËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»²Î»ÖÆâ»Ô¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¿Íºà°éÀ®µÚ¤Ó³Ø½Ñ¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¢¿Íºà°éÀ®£¶µ°é¡¦³Ø½Ñ¤ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÏ¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Äù·ë¼°¤ò£±·î15Æü(ÌÚ)¤Ë²Î»ÖÆâ»ÔÌò½ê£´³¬Âè°ì°Ñ°÷²ñ¼¼¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºà¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯£±·î15Æü(ÌÚ)¡¡14:00¡Á
²ñ¾ì¡§ ²Î»ÖÆâ»ÔÌò½ê £´³¬¡¡Âè°ì°Ñ°÷²ñ¼¼
½ÐÀÊÍ½Äê¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§²Î»ÖÆâ»ÔÄ¹¡¡¼ÆÅÄ¡¡°ì¹¦¡¢ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Àî¾å¡¡·É
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-688-8664
FAX¡§011-688-2392
¥á¡¼¥ë¡§chiiki@hus.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
