圧倒的な歌唱力と、聴く者の心に深く響く表現力を持つ韓国アーティスト「チョ・ジュン(Cho Jun)」が、このたび公式YouTubeチャンネル「JUNIFY」を開設した。同チャンネルでは、これまでに「TSUNAMI(サザンオールスターズ)」「逢いたくていま(MISIA)」「ヒロイン(back number)」など、名曲カバーを公開。原曲へのリスペクトを大切にしながらも、チョ・ジュンならではの繊細な感情表現と深みのあるボーカルで、楽曲に新たな魅力を与えている。一音一音に想いを込める歌唱、自然と感情を引き込む表現力は、ステージで培われた確かな実力を感じさせるもの。YouTubeという場を通じて、より近い距離で“アーティスト「チョ・ジュン」”の世界観を体感できるコンテンツとして、注目を集めている。今後はジャンルや国境を越え、さまざまなアーティストの名曲カバーを中心に動画を公開予定。歌を通じて想いを届ける彼の新たな挑戦から、目が離せない。

誕生日当日に東京・浅草で単独バースデーライブ開催へ

なお「チョ・ジュン」は、2026年1月11日（日）、東京・浅草にて単独バースデーライブ「2026 Cho Jun’s Birthday Live In Tokyo」を開催することも発表している。2025年11月の東京公演を成功させた彼が、誕生日当日に届ける今回の公演は、ひとりのアーティストとしての魅力にフォーカスした特別なステージとなる予定。深みのあるボーカル、感情に寄り添うパフォーマンス、そして温かみのあるトークまで、チョ・ジュンの“素顔”と“想い”を間近で感じられる、ファン必見の内容だ。YouTubeで広がる音楽の世界と、ライブで直接伝わる想い。その両方を通して進化を続けるチョ・ジュンの今後に、ますます期待が高まる。

■ イベント概要

【タイトル】2026 Cho Jun’s Birthday Live In Tokyo【日時】2026年1月11日（日）［1部］グッズ＆特典券販売 11:30 / OPEN 12:30 / START 13:00［2部］グッズ＆特典券販売 15:30 / OPEN 16:30 / START 17:00【場所】CREAM LIVE ASAKUSA東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル B1Fhttps://asakusa.cream-live.com/【チケット代】前売：\8,800 ＋ 1Drink（別料金）当日：\9,800 ＋ 1Drink（別料金）【ライブ配信】\3,000【チケット販売先】https://cream-ticket.com/202601cho/

■ プロフィール

チョ・ジュン（Cho Jun）1993年1月11日生まれ。「ハロートロット」第3位。ソウル大学声楽科出身。バラードからポップスまで幅広いジャンルを歌いこなし、澄んだ高音と繊細な表現力に定評があるボーカリスト。Instagram - https://www.instagram.com/singsing_june/YouTube - https://www.youtube.com/@junifyyy

■ お問い合わせ

