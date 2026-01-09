ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「しずおか『手しお屋』」は、「静岡みかんキャンペーン」を開催しています。静岡県は、温暖な気候と豊富な日照に恵まれ、全国的にも有数のみかんの産地です。甘みとジューシーさが特徴で、「青島みかん」、「寿太郎みかん」など人気品種も豊富で、期間限定のお得な商品を取り揃えています。１２月から２月は糖度が高くおすすめの時期ですので、キャンペーン期間中にお得にご利用いただけます。

また、「ＪＡタウン」が提供するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」（毎週火曜日・金曜日１８時配信）にて、１２月２３日（火）から１月９日（金）まで、県内４つの産地から「静岡みかん」の紹介を合計４回配信しています。「ゆるふわたいむ」は、ＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがＭＣを務め、食と農の魅力を発信するＹｏｕＴｕｂｅ番組です。

【静岡みかんキャンペーン概要】１．実施期間：令和７年１２月１０日（水）～ ※注文数が規定に達するまで２．内 容：対象商品の「静岡みかん」を特別価格で販売３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005876/

【おすすめ商品】〇三ヶ日青島みかん（秀品）２Ｌ ３.５㎏ ＪＡみっかび貯蔵して熟成させた三ヶ日青島みかんをぜひお楽しみください。「甘さ」と「酸」のバランスが絶妙の「コク」のある青島みかんです。ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5202083/

○天下糖一 青島みかん 約５ｋｇＪＡとぴあ浜松「天下糖一」は、長年培ってきた栽培技術を結集して生まれた高糖度みかんブランドです。数あるみかんの中から、厳しい基準をクリアした高糖度のものだけを選び出荷しています。ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5202098/

〇青島みかんKing(キング)９ｋｇ箱 ＪＡしみず温暖な気候と豊かな自然に恵まれた静岡市清水区のみかん。ＪＡしみずの中でも、特に品質基準を満たしたみかんのみ選び抜いた、最高品質の青島みかん「King」です。ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5202094/

〇西浦みかん青島１０ｋｇ箱 自宅用 ＪＡふじ伊豆大きめで平たい形が特長ですが、大きいからといって大味になることはなく、上品な風味が魅力のみかんです。ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5202091CP/

【ゆるふわたいむ番組概要】・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。・配信日：毎週火・金 １８時※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown