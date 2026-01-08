📅 開催概要開催日：2025年12月7日（日）10:30～16:00場所：池上会館（東京都大田区）主催：株式会社coco.ne.後援：大田区🎯 開催目的現代社会において希薄になりがちな人と人とのつながりを取り戻し、親子が安心して過ごせる地域コミュニティの形成を目的としたイベント！子育てに関わるすべての大人たちが寄り添い合い、支え合える環境づくりを目指し、「声をかけあう・支えあう・許し合う」ことができる温かい社会の実現に向けたきっかけを提供しました。

🌟 イベント内容プロ声優による朗読会：『それいけ！アンパンマン』メロンパンナちゃん役でおなじみの声優・かないみかさんをお迎えし、子どもたちの共感力・想像力を育む朗読ステージを開催。お仕事体験コーナー：子どもたちは「働く→稼ぐ→支払う」のサイクルを体験。給料チケットでお買い物も楽しめる、リアルな社会学習型の遊びをお楽しみいただきました。こころマルシェ：地元の作家や企業によるハンドメイド・飲食・子育て相談ブース・アロマ・天然石・アートなど体験コーナー、バリエーション豊かな28の出店。保育スペース設置：専属シッターが常駐し、子どもが疲れたら休める安心の空間が常設！くじ引き大会・ステージパフォーマンスなど、一日中楽しめるプログラムを展開しました。

👨‍👩‍👧‍👦 来場者数とお声来場者数は210名を超え、スタッフや出店者を含めると総勢250名以上が関わった温かいイベントとなりました。💬 来場者の声（一部抜粋）「プロの声優の朗読会は聴き入った」「映像から離れる子ども向けの催しでうれしい」「お仕事体験してお給料をもらえて買い物できるのがうれしかった」「保育スペースにシッターさんがいてくれて安心した」「楽しくて一日中いれました！」沢山のご来場誠にありがとうございました！

又、イベント当日はJ:COMさんが取材にきていただき下記の日程で放送されます。当日来ていただいた方もお越しいただけなかった方も出店してくださった方もゲスト出演してくださった方もぜひ楽しんでご確認ください！===============================番組名／ジモトトピックス～ 大田・世田谷・調布・狛江～（25分番組）日時：1月17日（土）～23日（金）土・日／11：00～、17：00～月～金／7：00～、11：00～、20：30～番組はスマートフォンやタブレットのアプリからもご視聴いただけます。

今後も株式会社coco.ne.は、地域と家庭をつなぐ場づくりを大切に、さまざまな世代が関わり合えるイベントを継続していきます。2026年もたくさんの方と出会えますこと心から楽しみにしております。引き続きよろしくお願いいたします。株式会社coco.ne.

https://www2.myjcom.jp/special/jch/jimotopi/https://www2.myjcom.jp/special/dolocal/