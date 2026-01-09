全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、現在大阪にて開催中のリアル脱出ゲーム『トラブルだらけのライブハウスからの脱出』を、2026年2月6日(金)よりリアル脱出ゲーム仙台店にて開催することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/livehouse/

謎解きを通して、参加者がまるで“物語の登場人物”になったかのような体験ができる「リアル脱出ゲーム」。『トラブルだらけのライブハウスからの脱出』は、ライブハウスを舞台にしたリアル脱出ゲームです。譜面台やドラムスティックといったライブハウスにちなんだアイテムを使った謎解きや、イベント終了時に上映されるライブ映像など、謎解きと音楽の両方を楽しめるリアル脱出ゲームは、唯一無二の体験となっています。昨年の夏には、実際のライブハウス会場にて行なう全国ツアーが大反響のなか終了。参加者からは「ライブハウスでの謎解きはテンションが上がった」「エンディングがとても盛り上がった」「演出もネクライトーキーの楽曲も良くて最高」など、多くの絶賛の声が寄せられました。また、昨年末には東京、愛知での追加開催も実施。この盛況を受け、このたびリアル脱出ゲーム仙台店での開催が決定いたしました。2月6日(金)から開催される宮城会場のチケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行が1月10日(土)12時から、一般販売が1月17日(土)12時からスタートいたします。多くの方にご好評いただいているリアル脱出ゲーム『トラブルだらけのライブハウスからの脱出』を、よりたくさんのお客さまにご体験いただける機会となります。この機会にどうぞお楽しみください。さらに、今回の追加開催でも東京、愛知、大阪での開催と同様、2人チケット、3人チケットの販売が決定。マッチングチケットで仲間を探すもよし、2～4人チケットで自分たちだけで楽しむもよし。ご自身の遊びたいスタイルに合わせて、お好みのチケットをお選びいただけます。本イベントは現在、リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店にて1月18日(日)まで開催中。チケットは好評発売中です。ライブハウスを舞台にした、ここでしか体験できない謎も音楽も楽しめるリアル脱出ゲーム『トラブルだらけのライブハウスからの脱出』の宮城開催にぜひご期待ください。

※『トラブルだらけのライブハウスからの脱出』プレイイメージ

『トラブルだらけのライブハウスからの脱出』宮城 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/livehouse/◼︎会場、開催日程リアル脱出ゲーム仙台店 2026年2月6日(金)～3月8日(日)◼︎チケット料金〈前売（平日）〉マッチングチケット：3,600円2人チケット：1人あたり5,600円(合計11,200円)3人チケット：1人あたり4,100円(合計12,300円)4人チケット：1人あたり3,300円(合計13,200円)〈前売（土日祝＆ハイシーズン）〉マッチングチケット：3,900円2人チケット：1人あたり5,900円(合計11,800円)3人チケット：1人あたり4,400円(合計13,200円)4人チケット：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈当日（平日）〉マッチングチケット：3,900円2人チケット：1人あたり5,900円(合計11,800円)3人チケット：1人あたり4,400円(合計13,200円)4人チケット：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈当日（土日祝＆ハイシーズン）〉マッチングチケット：4,200円2人チケット：1人あたり6,200円(合計12,400円)3人チケット：1人あたり4,700円(合計14,100円)4人チケット：1人あたり3,900円(合計15,600円)※料金は税込です。※2人～4人チケットは、各人数で1卓を貸し切りにできるチケットです。※ハイシーズンは、年末年始、GW、夏季休暇などを含む大型連休期間を想定しています。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※複数回本イベントに参加したい方向けに＜リピートチケット＞もご用意しております。すでに本イベントにご参加した方がもう一度参加したい場合は＜リピートチケット＞をご購入ください。詳細は下記よりご確認ください。https://www.scrapmagazine.com/news/reticket_0919/◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年1月10日(土)12:00～1月16日(金)23:59一般販売：2026年1月17日(土)12:00～◼︎ストーリー「大切なライブが中止のピンチだ！ すぐ来てくれ！」ライブハウスの新人スタッフであるあなたのもとに、先輩ディレクターから緊急の電話がかかってきた。急ぎ現場に到着したあなたは、数々のトラブルにより何一つライブの準備ができていないという驚愕の事実を知る。楽器もマイクもないガランとしたステージ、雑多に機材が散らばったフロア、控室にはお腹を壊したスタッフたち。開演まであと60分。ライブハウスが絶望に包まれそうになったそのとき、謎や暗号で記された“トラブル時緊急マニュアル” の存在が発覚する！「これさえ解ければ、開演できるかもしれない！」果たしてあなたはすべてのトラブルを解決し、無事にライブ中止の危機を救うことができるだろうか⁉◼︎プレイ形式参加人数：1チーム1～4人所要時間：約120分屋内イベント一斉スタート◼︎主催/企画制作 SCRAP

ネクライトーキープロフィール

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。2019年3月に中村郁香が正式加入し、現在の5人組体制に。一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、POPな音源とは違った熱いライブパフォーマンスでも注目を集め、国内に留まらず最近ではその人気を全世界に広げている。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine