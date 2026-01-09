新年度のスタートに間に合う！通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）2026年春期スクーリング
医療・福祉分野の教員養成に特化した教育プログラムを提供する一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2026年（令和8年）3月、通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）のスクーリングを開催いたします。
同講習会を修了すると、介護福祉士国家試験に必須の「実務者研修」で専任教員となる資格を得られます。全国共通の公的な資格で指導力を証明できることから、介護福祉分野のキャリアアップやキャリアチェンジの機会として広く活用されている講習会です。
一般社団法人知識環境研究会の運営する「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）のスクーリングは、最少催行人数を設けず、少人数でも必ず開講しています。人数が増えた場合には講師や教室を増やして対応するため、定員オーバーの心配もありません。また、感染症や災害など不測の事態に備え、自宅や職場から東京会場と同等の演習に参加できる「リモートスクーリング」の体制も整えています。2026年度に申請や登壇の予定がある方も、今年度末までに着実に教員の資格を取得することができます。
詳細・お申込みは公式サイトをご覧ください。
【公式サイト】
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【開催要領】
「通信で学び・模擬授業で鍛える実務者研修教員講習会／2026年3月東京会場スクーリング」
日程：2026年（令和8年）3月7日（土）・3月8日（日）※2日間連続
時間：両日9:00-18:00
会場：水道橋駅西口徒歩1分・東京学院ビル（〒101-0061東京都千代田区三崎町3-6-15）
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
＜関連講座＞
終末期ケアの指導者資格を短期集中で取得できる「ターミナルケア指導者養成講座」
https://learning.ackk.org/0301/
職種の壁を超えて教える力を磨く「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
