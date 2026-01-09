無駄に私たちの足を引っぱる慣習『脱！仕事ごっこ 職場に居座る「悪気のないムダ」の手放し方』著者沢渡あまねが電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１２月１５日に『脱！仕事ごっこ 職場に居座る「悪気のないムダ」の手放し方』著者沢渡あまねが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『脱！仕事ごっこ 職場に居座る「悪気のないムダ」の手放し方』著者沢渡あまね
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Z1u0zp
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4qMxba9
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895200
職場は「仕事ごっこ」にまみれている!?
「なんとなく毎週会議」
「理由は不明なビジネスマナー」
「とりあえず相見積もり」
ビジネスの現場において“あたりまえ”とされているけれど、
無駄に私たちの足を引っぱる慣習──それが「仕事ごっこ」です。
どの仕事も、生まれた当初は意味があった。
しかし、時代やテクノロジー、人々の価値観の変化のなかで
陳腐化し、いつの間にか私たちの足を引っぱる厄介者に。
「仕事は生きもの」、だからこそアップデートが必要です！
本書では、職場のリアルが透けて見えるシニカルなものがたりと
丁寧な解説の2パート構成で、職場に居座る“悪気のないムダ”を
かしこく手放す方法を紹介します。
近い将来、この本の内容が「むかし話」になっていることを願って──
※本書は技術評論社の『仕事ごっこ』を増補・改題し文庫化したものです。
■目次
・第１章 紙とハンコのしがらみ～白ヤギさんと黒ヤギさん～
・第２章 会議・資料作成がもたらす時間泥棒～わがままなお殿さま～
・第３章 手書きじゃないとダメですか？履歴書・申請書～兵士不足に悩む王国～
・第４章 オープンイノベーションの罪～残念な桃太郎～
・第５章 中身のないビジネスマナー～オフィス戦隊ビジキュアの憂鬱～
・第６章 モチベーションを下げる「よかれと思って」の悲劇～お祭り好きな王さま～
・第７章 ＰＰＡＰがもたらした新たなリスク～白ヤギさんと黒ヤギさんふたたび～
・第８章 電話営業に縛られ続ける人たち～お話をきいてもらえないスズメさん～
・第９章 提案泥棒？相見積もり・コンペのジレンマ～里のカエルと都会のキツネ～
・第１０章 年末年始の貴重な時間を消費する挨拶回り～忙しそうな、ニワトリさん～
・第１１章 「残業＝頑張り」文化の呪いにかけられて～キリンの村の忙しい自慢合戦～
・第１２章 見せかけのダイバーシティ～町のどうぶつえん～
・第１３章 管理＝マウンティングなる勘違い～女王アリと働きアリ～
■著者 沢渡あまね（サワタリアマネ）
作家／企業顧問（組織開発＆ワークスタイル変革）。
あまねキャリア株式会社代表／一般社団法人ダム際ワーキング協会代表。
プロティアン・キャリア協会アンバサダー。
磐田市“学び×共創”アンバサダー。
「越境学習の聖地・浜松」「あいしずＨＲ」「読書ワーケーション」主宰。
大手自動車会社、ＮＴＴデータなどを経て現職。
４００以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、
マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。
趣味はダムめぐり。＃ダム際ワーキング推進者
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
