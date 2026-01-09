ゴマブックスで配信中の『イオ』が総ダウンロード数で300万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『イオ』が総ダウンロード数で300万ダウンロードを突破！（2026年1月9日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『イオ』は2026年1月9日から1月31日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『イオ』
期間：1月9日（金）～1月31日（土）
価格：1巻2巻無料、3～10巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B078NMN7K5
【作品紹介】
タイトル：『イオ』
著者：こいおみなと
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338858&id=bodyimage1】
〈内容〉
オレ、仲原太洋。青い海と水着のオネーサマを求めて沖縄に修学旅行でやって来た。でも何この寒さ！ やっぱり沖縄とはいえ2月は寒いのネ……。おまけに、カワイイ女のコに声をかければ、なんと母親のカタキ呼ばわりされる始末。いったいどうなってんの！？ 本格ダイビング＆美女・美少女いっぱい、冒険いっぱいのワクワク・ストーリー、堂々開幕！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
