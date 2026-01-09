金メダリストやハリウッド俳優も実践『心のざわざわ・モヤモヤが消える がんばりすぎない休み方』著者荻野淳也が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１２月１５日に『心のざわざわ・モヤモヤが消える がんばりすぎない休み方』著者荻野淳也が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『心のざわざわ・モヤモヤが消える がんばりすぎない休み方』著者荻野淳也
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4qNY8ub
・アマゾン書籍 https://amzn.to/49LY8F9
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895100
▼「休みたいけど、休む時間がない」
▼「しっかり休むのが、逆にストレスになる」
ついつい、がんばりすぎてしまうあなたへ。
忙しさに振り回されない「心の休ませ方」を
すきま時間で実践するコツを80個紹介します。
●利き手と反対の手で歯を磨く
●最初の一口だけでも、マインドフルに食べる
●隣の人の呼吸を意識する
●両手でコップを持ち、1杯の水を飲む
●小さな一人旅をする
●目の前の人に対して「Just like me」と思う
●「信号待ち」は、心を整えるチャンス
……どれも、今すぐできる簡単なものばかり。
金メダリストやハリウッド俳優も実践！
「日々の一瞬一瞬」を大切にできるようになると、
ストレスは消え、感情も上手にコントロールできるようになります。
何が起こっても「私は私で大丈夫」と思える。
自分を大切にする暮らし、始めてみませんか。
■目次
・１ 心身不調 からだの感覚に敏感になる
・２ 滅茶苦茶 きちんとした暮らしを整える
・３ 日々苛々 せかせかした心を柔らかくする習慣
・４ 休息所望 「今日は自分を休ませる！」と決める
・５ 付合下手 ほどよい距離感で人間関係をよくする
・６ 情緒不安定 ざわざわした心を穏やかにする
・７ 人生迷子？ 自分をもっと好きになる
■著者 荻野淳也（オギノジュンヤ）
一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート（ＭｉＬＩ）代表理事。
慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系コンサルティング会社やベンチャー企業で経営に携わり、
事業や部下のリストラ、自分自身の燃え尽きを経験するなかで、
これまでの経営や働き方に疑問を持ち、新たな経営スタイルや働き方、生き方を探求するようになる。
現在は、企業研修や大学院の講義、講演などを通じて
「人も組織も自分らしさの追求を源泉にした働き方やマネジメント手法」を提案している。
Ｇｏｏｇｌｅ発のマインドフルネスプログラム・Ｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｉｄｅ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ（ＳＩＹ）認定講師。
多摩大学大学院ＭＢＡ客員教授。慶應義塾大学理工学研究科非常勤講師
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスリリース詳細へ