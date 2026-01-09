名入れで想いを伝える【越前漆器】吉野 夫婦コーヒーカップ ペアセット｜結婚祝い・両親贈呈品に
日本の伝統工芸「越前漆器」の技を現代の暮らしに取り入れた、上質なペアカップセットです。
落ち着きのある色合いと、手にしっくりと馴染むフォルムが特徴で、日常のコーヒータイムを特別なひとときへと演出します。
本商品は、カップとソーサーを夫婦でお使いいただけるペア仕様。結婚祝い、記念日、両親への贈り物など、大切な方へのギフトとして高い人気を誇ります。越前漆器ならではの丁寧な塗り仕上げにより、上品な艶と耐久性を兼ね備えており、長くご愛用いただけます。
また、名入れ対応が可能なため、お名前や記念日、感謝の言葉を刻むことで、世界にひとつだけの特別な贈り物に仕上げることができます。法人の記念品や長寿祝い、退職祝いなどにもおすすめです。
伝統と実用性を兼ね備えた【越前漆器】吉野 夫婦コーヒーカップは、心を伝えるギフトとして、世代を問わずお選びいただける逸品です。
【越前漆器】 吉野 夫婦コーヒーカップ（カップ＆ソーサーペアセット） 名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4073-7a-7b/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
