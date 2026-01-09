贈り物にも最適、高岡銅器の真鍮置き時計「time and space（スタンド大）」送料無料
日本有数の金属工芸の産地・富山県高岡で受け継がれてきた高岡銅器の技術を活かして制作された、真鍮製の置き時計「time and space（スタンド大）」。重厚感のある真鍮素材を用い、職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げられています。
無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインは、空間に自然と溶け込みながらも確かな存在感を放ち、リビングや書斎、オフィスなど幅広いインテリアに調和します。真鍮特有の落ち着いた輝きは、使い込むほどに風合いが増し、経年変化を楽しめる置き時計として長くご愛用いただけます。
安定感のあるスタンドタイプ（大サイズ）は視認性にも優れ、実用性と美しさを兼ね備えた逸品。高岡銅器の伝統工芸品ならではの品質は、大切な方へのギフトや記念品、新築祝いや法人向け贈答品としてもおすすめです。送料無料でお届けする、日本のものづくりの魅力が詰まった真鍮の置き時計です。
【送料無料】真鍮の置き時計：time and space（スタンド大）～高岡銅器の伝統工芸品～
https://naire-shop.com/naire-mforii-004/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338844&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインは、空間に自然と溶け込みながらも確かな存在感を放ち、リビングや書斎、オフィスなど幅広いインテリアに調和します。真鍮特有の落ち着いた輝きは、使い込むほどに風合いが増し、経年変化を楽しめる置き時計として長くご愛用いただけます。
安定感のあるスタンドタイプ（大サイズ）は視認性にも優れ、実用性と美しさを兼ね備えた逸品。高岡銅器の伝統工芸品ならではの品質は、大切な方へのギフトや記念品、新築祝いや法人向け贈答品としてもおすすめです。送料無料でお届けする、日本のものづくりの魅力が詰まった真鍮の置き時計です。
【送料無料】真鍮の置き時計：time and space（スタンド大）～高岡銅器の伝統工芸品～
https://naire-shop.com/naire-mforii-004/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338844&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ