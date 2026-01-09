upHere、ARGB対応GPUホルダー「GL7 ARGB」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、NVIDIA、AMDのGPU各種に対応したGPUサポートステーupHere GL7 ARGBを2026年1月17日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆GL7 ARGB
GPUの空いている隙間に固定出来るので、大きいGPUを下からしっかりと支える事ができます。調整はネジ式になっており幅は125 mmまで対応、高さは40-65 mmまで対応しています。3PIN ARGB SYNCに対応しており各種マザーボード又はコントローラーを介してARGB制御に対応しています。NVIDIA Geforce RTX50シリーズ、AMD Radeon RX9000シリーズまでのGPUに対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338840&id=bodyimage1】
◆GL7 ARGB製品特徴
・2穴ブラケット
拡張カードスロットカバーと共締めにて固定します。ブラケットに2箇所のネジ穴があり、重量のあるGPUをしっかりと支えることができ、変形や脱落を防止します。
※使用するケースやGPUによってはファンに干渉する可能性があります。
【発売詳細】
◆型番
GL7KC
GL7TC
◆発売日
2026年1月17日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/uphere-gl7-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/GL7-ARGB.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ