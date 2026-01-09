【モバイルアプリ運営DX】仕様書・マニュアルから説明動画を自動生成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AIナレーション付き動画自動生成サービス「WriteVideo」の新たな活用領域として、モバイルアプリ事業におけるチーム内外の情報共有・教育・マニュアル整備の効率化を提案します。
テキストだけでは伝わりづらい画面遷移や操作フロー、機能の意図などを「誰でもわかりやすく」「何度でも見返せる」動画形式で発信することで、開発・マーケティング・カスタマーサポートなど、アプリ運営全体の生産性向上が期待されています。
サービスHP：https://www.writevideo.ai/
■モバイルアプリ運営が抱える情報共有の課題
モバイルアプリの企画・開発・グロースの現場では、プロダクトマネージャー、エンジニア、デザイナー、マーケター、CS、外部パートナーなど、多様なメンバーが関わります。
その中で、次のような課題が頻繁に指摘されています。
・OJTや口頭説明に依存し、機能理解や運用方法が人によってばらつく
・仕様書やNotion、スプレッドシートなど、情報の置き場所が分散して迷子になりやすい
・テキスト中心のドキュメントでは、画面遷移や操作の「感覚」が伝わりにくい
・新機能リリースやUI変更のたびに説明資料を作り直す必要があり、更新が滞りがち
・リモートワークや時差があるチームでは、一斉研修や集合説明の時間を取りづらい
こうした背景から、「誰でも簡単に動画化できて、メンバーやユーザーに均一な情報を届けられる仕組み」が求められています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、文章や既存資料をアップロードするだけで、AIが自動でナレーション付き説明動画を生成するクラウドサービスです。
WordやPDF、PowerPointの資料、プロダクト仕様書やリリースノートなどをもとに、数分で動画化が可能です。URLで共有したり、社内Wiki・ヘルプページ・アプリ内Webビューに埋め込んだりできるため、モバイルアプリ運営における情報共有基盤として活用できます。
・テキストを貼り付けると、自動で構成・スライド・ナレーション案を生成
・生成された動画は、スライドツールに近い画面で、テキスト修正や画像差し替えが可能
・動画はクラウド上で管理され、ブログ記事のように再編集・再公開ができる
・URLはそのままで中身だけ更新できるため、バージョンアップ時の差し替え作業を削減
・英語・中国語・ベトナム語など、多言語での動画展開にも対応
■紹介パートナー制度について
WriteVideoでは、モバイルアプリやプロダクト運営を支援されている皆様向けに、紹介パートナー制度を用意しています。
開発会社、DX支援、教育・研修、翻訳など業種を問わず参加可能です。
支援先の情報共有やマニュアル整備に課題がある場合、WriteVideoをご紹介いただき、成約時には紹介報酬をお支払いします。
契約や導入説明、運用サポートはWriteVideo側が対応します。
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
代表者 ：代表取締役 米倉 暁
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
