今日もあの人、あの時のことを思い出してしまった――。精神科医・僧侶・カウンセラーの著者が指南する怒りの手放し方――新刊書籍『しつこい怒りが脳から消えていく本』（著者：斉藤大法）1月22日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338577&id=bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『しつこい怒りが脳から消えていく本』（著者：斉藤 大法）を1月22日（木）に発売いたします。
■『しつこい怒りが脳から消えていく本』
・アマゾン：https://amzn.to/3LnQzv5
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407500
■内容紹介
今日もあの人のこと、あの時のことを
思い出してしまったあなたへ――。
第１章◎なぜ「怒りが収まらない」のか？
第２章◎「しつこい怒り」の取扱説明書
第３章◎「許せない人」を許すヒント
第４章◎「期待しない習慣」のすすめ
第５章◎「怒らない心」をつくる瞑想法
精神科医・僧侶・カウンセラーの著者が指南する、
傷ついた心の整理術＆人間関係術
■商品情報
書名：しつこい怒りが脳から消えていく本
著者：斉藤 大法
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4075-3
発売日：2026年1月22日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3LnQzv5
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407500
■著者紹介
著者：斉藤大法（さいとう・だいほう）
要唱寺住職。精神科医。カウンセラー。
１９５８年、埼玉県生まれ。中学生のときに、大病を患ったことがきっかけとなり医師を志す。浜松医科大学医学部卒業後、精神科医として浜松医科大学医学部付属病院で勤務。その後、人生の師となる僧侶に出会い、仏道修行に専念。日蓮宗僧侶となる。精神科医としての専門ノウハウと僧侶としての仏教思想に基づく仏教心理学を融合させて、迷える人々のカウンセリングを行なっている。相談内容は、仕事、人間関係、恋愛、学校の成績や進学・就職、不登校や引きこもり、コンプレックス、うつ、不眠、トラウマなど、幅広い。特に、本書でも紹介する独自の瞑想法――「唱題プラクティス」は、深いレベルで心を癒し、魂本来の状態に目覚めることができると相談者から好評を博している。その他、社会活動として、カンボジアでの貧困・教育支援や、統合医療の推進も行なっている。立正大学社会福祉学部非常勤講師、神奈川歯科大学大学院非常勤講師、横浜依存症回復擁護ネットワーク顧問としても活動中。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『しつこい怒りが脳から消えていく本』（著者：斉藤 大法）を1月22日（木）に発売いたします。
■『しつこい怒りが脳から消えていく本』
・アマゾン：https://amzn.to/3LnQzv5
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407500
■内容紹介
今日もあの人のこと、あの時のことを
思い出してしまったあなたへ――。
第１章◎なぜ「怒りが収まらない」のか？
第２章◎「しつこい怒り」の取扱説明書
第３章◎「許せない人」を許すヒント
第４章◎「期待しない習慣」のすすめ
第５章◎「怒らない心」をつくる瞑想法
精神科医・僧侶・カウンセラーの著者が指南する、
傷ついた心の整理術＆人間関係術
■商品情報
書名：しつこい怒りが脳から消えていく本
著者：斉藤 大法
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4075-3
発売日：2026年1月22日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3LnQzv5
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407500
■著者紹介
著者：斉藤大法（さいとう・だいほう）
要唱寺住職。精神科医。カウンセラー。
１９５８年、埼玉県生まれ。中学生のときに、大病を患ったことがきっかけとなり医師を志す。浜松医科大学医学部卒業後、精神科医として浜松医科大学医学部付属病院で勤務。その後、人生の師となる僧侶に出会い、仏道修行に専念。日蓮宗僧侶となる。精神科医としての専門ノウハウと僧侶としての仏教思想に基づく仏教心理学を融合させて、迷える人々のカウンセリングを行なっている。相談内容は、仕事、人間関係、恋愛、学校の成績や進学・就職、不登校や引きこもり、コンプレックス、うつ、不眠、トラウマなど、幅広い。特に、本書でも紹介する独自の瞑想法――「唱題プラクティス」は、深いレベルで心を癒し、魂本来の状態に目覚めることができると相談者から好評を博している。その他、社会活動として、カンボジアでの貧困・教育支援や、統合医療の推進も行なっている。立正大学社会福祉学部非常勤講師、神奈川歯科大学大学院非常勤講師、横浜依存症回復擁護ネットワーク顧問としても活動中。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ