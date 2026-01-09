ＡＩ時代に求められるのは、リスクを恐れず素早く正しい判断・選択・行動ができる脳！そんな「超」すぐやる脳に変わるヒント――新刊書籍『「超」すぐやる脳のつくり方』（著者：茂木健一郎）1月22日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『「超」すぐやる脳のつくり方』（著者：茂木 健一郎）を1月22日（木）に発売いたします。
■『「超」すぐやる脳のつくり方』
・アマゾン：https://amzn.to/3LnSy2u
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407300
■内容紹介
リスクを恐れず、素早く正しい判断・選択・行動ができる
──それが「超」すぐやる脳！
ＡＩのように効率化や最適化ばかりを求めるのではなく、
どちらかといえばポンコツで失敗してもいいから、
好奇心に満ちあふれた子どもみたいに動き回る。
そういう脳の使い方をする人が、
意外とこれからの時代には活躍できる！
＊手ぶら感──休んでいるようで、働いている脳が理想
＊感性──好き・嫌いの判断は、ＡＩにはできない
＊桁の視点──ビジネスで成功する人は必ず持っている
＊未来を拓く選択──正しいときに、正しい場所にいる
＊楽しい仕事──つまらないことはＡＩに任せてしまおう
最新の脳科学の知見を盛り込み、
「超」すぐやる脳の威力を発揮して、
活躍している国内外の著名人たちの事例も多数収録！
ＡＩ時代に求められる、
新しい働き方・生き方のヒントが満載！
■商品情報
書名：「超」すぐやる脳のつくり方
著者：茂木 健一郎
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4073-9
発売日：2026年1月22日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3LnSy2u
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407300
■著者紹介
著者：茂木 健一郎（もぎ・けんいちろう）
脳科学者。1962年、東京都生まれ。ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。東京大学大学院特任教授（共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory ）。東京大学大学院客員教授（広域科学専攻）。屋久島おおぞら高校校長。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、現職。脳活動からの意識の起源の究明に取り組む。2005年、『脳と仮想』（新潮社）で第4回小林秀雄賞を受賞。2009年、『今、ここからすべての場所へ』（筑摩書房）で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。
IKIGAIに関する英語の著作が、世界31カ国、29の言語で翻訳出版される。2024年、ドイツのノンフィクション部門で年間ベストセラー１位。2022年4月には、二冊目の英語の著作The Way of Nagomi（「和みの道」）、2025年9月には、三冊目の英語の著作、StoicismをテーマにしたThink like a Stoicがイギリスの出版社から刊行された。
