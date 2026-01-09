こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Audi Revolut F1 Team、初のファイアアップを成功2026年シーズンへの取り組みを開始
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
Audi Power Unitが2026年シャシーに搭載され初稼働し、重要なマイルストーンを達成
長年にわたる開発、およびノイブルク、ヒンヴィール、ビスターのチーム間の緊密な連携が、ファイアアップの成功を実現
Audi Revolut F1 TeamのContent Hubを新たに立ち上げ、チームに関する特別な情報および各種資料を提供。メディア関係者は登録後、プレスリリースを受け取ることが可能に
ファイアアップは、あらゆるFormula 1プログラムにおいて重要なチェックポイントで、長年にわたる開発の成果を検証すると同時に、コアとなるコンポーネントが問題なく統合していることを確認します。Audi F1プロジェクトにとっては、ドイツ・ノイブルクにあるパワートレイン部門、スイス・ヒンヴィールのシャシーチーム、そしてイギリス・ビスターに新設されたテクニカルセンターという、部門を横断した緊密なコラボレーションの成果です。また、マシンに初めて生命が宿るというとても感動的な瞬間でもあり、プロジェクトのあらゆる領域に携わる多くの人々の努力と献身が結実したことを意味します。
この成果により、チームは2026年の大規模なレギュレーション変更に向けて取り組む上で、確固たる技術的な基盤を確立しました。統合ユニットが成功裏に稼働したことは、精密さと強い決意によってプロジェクトが前進してきた明確な証です。
AUDI AG CEO 兼 Audi Motorsport AG 会長 ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）：
「アウディにとってFormula 1への参戦は、ブランドの継続的な刷新における重要な要素です。このマイルストーンは、私たちのVorsprung durch Technik（技術による先進）という志を明確に示すものです。これは、シームレスなチームワークと、妥協のない卓越性の追求によって成し遂げられた成果であり、アウディ全体にとっての指針となります。本プロジェクトは、変革を起こし、誇りやアイデンティティ、情熱を育むきっかけとなります。今回のファイアアップで、ヒンヴィール、ノイブルク、ビスターのチームが積み重ねてきた努力が実り、アウディのモータースポーツの歴史における刺激的な新しい章の幕開けとなりました」。
Audi F1プロジェクト責任者 マッティア ビノット（Mattia Binotto）：
「ファイアアップの瞬間は、どんなときでも特別ですが、今回は新たな始まりを意味します。私たちの団結力と、ノイブルクおよびヒンヴィールのチームによる献身的な取り組みが形となりました。すべてが一体となる様子を初めて目にし、プロジェクト全体に計り知れないエネルギーが生まれます。私たちは、妥協のない強い向上心によって、長い旅路に向けた確かな基盤を築きました」。
Audi Revolut F1 Team チーム代表 ジョナサン ウィートリー（Jonathan Wheatley）：
「今回のファイアアップの成功は、すべての部門が質の高い仕事をし、連携したことにより成しえたもので、極めて重要なマイルストーンです。これによりチーム全体は大いに活気づき、マシンの初サーキット走行を含めた開発の次フェーズに向けて焦点を明確にします。今回の成果により、メルボルンで迎える初レースが鮮明に見えてきました。私たちは、ひとつのチームとしてこの基盤をさらに発展させていきます」。
この重要な目標を達成したAudi Revolut F1 Teamは、デビューシーズンに向け集中的な準備を継続しています。チームにとって次なる大きなマイルストーンは、2026年1月20日にベルリンで開催されるグローバルローンチイベントで、1月末に予定されているバルセロナでの最初の合同テストセッションに先立って、フルレースリバリーおよびサーキット上のチームアイデンティティ（オン・トラック・アイデンティティ）が正式に披露されます。
これらのマイルストーンと並行して、チームはコミュニケーションの観点からも初レースシーズンへの体制を整えました。2026年1月20日にベルリンで開催されるチームローンチとともに、新たなContent Hubが公開され、ニュース、インサイト、レースウィークエンドにおける定期的なアップデートなど、特別なチームコンテンツを集約する中核プラットフォームとして機能します。その後メディア関係者は、メディア配信リストに登録することで、今後のプレスリリースおよび最新情報を受け取ることができます。
contenthub.audif1.com
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g00000059bo.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-revolut-f1-team-ignites-2026-campaign-with-successful-first-fire-up-16953
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html