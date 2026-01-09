知識と思考力を総動員して解く地理クイズ『日本地理のおもしろクイズーー地図や統計から出題』著者カルチャー・プロが電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１２月１５日に『日本地理のおもしろクイズーー地図や統計から出題』著者カルチャー・プロが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『日本地理のおもしろクイズーー地図や統計から出題』著者カルチャー・プロ
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Ywy4Yg
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4qbkF3T
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895300
地図や統計から出題！
知識と思考力を総動員して解く地理クイズ！
・これは何の地図記号？
・このランキング、どこの都道府県？
・このグラフ、どこの都市？
「昔はこんなの習わなかった！」
「そうだった、思い出した！」
と新しい発見と懐かしさが満載！
地理が好きな人も、そうでない人も、
思わず夢中になる一冊！
■目次
●初級編 大人よりも小学生のほうができる！？
・この順位は、何の生産量？
・これは何の生産量？
・日本で４番目に大きい湖はどこ？
ほか
●中級編 中学の頃を思い出せば簡単！？
・島の数が最も多いのは？
・これは何というプレート？
・４位の都道府県はどこ？
ほか
●上級編 これができれば地理の達人！？
・これは何の順位？
・これは何がある場所？
・江戸時代に起こった宝永地震の震源地に近いものはどれ？
ほか
■著者 カルチャー・プロ
英語、国語、算数・数学、理科、社会など、各教科・科目の教材を制作する編集プロダクション。
半世紀にわたって積み重ねてきたノウハウを活かして、一般書・教養書も手がけている。
プレスリリース詳細へ