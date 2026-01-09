自転車の魅力を発信するサイクルライフプラットフォーム SHIFTA（シフタ）が新春キャンペーンを実施！COLNAGOの特別仕様モデルからDAHONやTernの自転車とアクセサリーのお得なセットなど
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）は、自転車に関する多彩な情報やコンテンツをお届けするオンラインプラットフォーム「SHIFTA（シフタ）」 において、2026年1月9日（金）17時から1月25日（日）まで、「2026 NEW YEAR CAMPAIGN」を実施いたします。
主な実施内容は以下のとおり。
●DAHON 新春乗り出しセット限定販売
世界最大のスポーツフォールディングバイクブランドDAHONからは、大人気のKシリーズから「K9X」「K3」が普段使いで便利になるアクセサリーをセットにして、お得な価格でご提供！2026年は、休日のサイクリングだけでなくお買い物や通勤通学も、ぜひDAHONの自転車で楽しんでください。
●Tern 新春乗り出しセット限定販売
Ternでは、ROJI BIKESよりミニベロロード「SURGE」と人気アクセサリーを組み合わせた大変お得なセットを限定販売いたします。先着5名様限定のセットなので、気になる方はこの機会をお見逃しなく！2026年もTernで快適な自転車ライフを楽しもう！
●COLNAGO 特別仕様モデル限定販売
「Y1Rs Dura Ace Di2 特別仕様車モデル（Mサイズ）」を各カラー1台の計2台のみ限定販売いたします。Dura Ace Di2コンポーネントにENVE SES 4.5ホイールを組み合わせた特別仕様車になります。
●新春限定クリアランスセール
SHIFTAでは、お年玉企画「2026 NEW YEAR CAMPAIGN」にあわせ、自転車からアクセサリーまで幅広い商品をお値打ち価格でお買い求めいただける「新春限定クリアランスセール」を実施いたします。気持ちのいいサイクリングが楽しめる春先に向けて準備をするのは、冬の今！どこへ走りに行こうか、ゆっくり計画を練りましょう♪
期間：2026年1月9日（金）17:00 ～2026年1月25日（日）23:59
詳しくはリンク先をご覧ください。
https://shifta.jp/news-detail/899/
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
